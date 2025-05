Bordspel van twee Groningers is landelijk succes

Een wild idee tijdens de coronaperiode dat is uitgemond in een landelijke hit. Het overkwam Vincent en Jesse. Zij bedachten eigen regels bij een bordspel en raakten zo geïnspireerd om een compleet nieuw spel te ontwikkelen.

In de coronatijd waren beide heren net als vele mensen verveeld. Ze probeerden daarom de tijd te doden met het spelen van een spel. “Maar dat vonden we helemaal niet leuk”, aldus het tweetal. “Daarom verzonnen we er eigen regels bij.” De heren kregen op die manier de smaak te pakken en besloten zo aan de ontwikkeling van hun eigen spel Sheep Showdown te beginnen.

Nu, enkele jaren later, is het spel er dan daadwerkelijk en het is een grote landelijke hit. Daar hebben de mannen wel een verklaring voor. “We zijn steeds naar spellenbeurzen gegaan door het hele land en rijden ook naar steeds meer winkels. Daardoor hebben we flink wat mond-op-mondreclame kunnen maken. Nu hebben we een bezoek aan een spellenbeurs in Essen staan. Dat is de grootste beurs van de wereld en daar mogen we binnenkort ook staan. Dat is ontzettend gaaf om te doen.”

Vrijdag hebben Vincent en Jesse lokaal een belangrijk moment. Dan zijn ze te gast bij WirWar in de Folkingestraat, één van de eerste winkels die het spel bestelden. Bij WirWar leggen ze het spel uit en houden ze een signeersessie. Ook is Sheep Showdown in juni aanwezig op het Rapalje Zomerfolkfestival in het Stadspark.

Vincent en Jessie vertelden zaterdag in Haren Doet op OOG Radio over het succes van hun spel: