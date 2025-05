Boeren uit Haren en Onnen willen grond verbeteren, zowel voor landbouw en veehouderij als natuur

Foto via Gorecht Presteert

Acht boeren ten zuiden in de omgeving van Haren en Onnen zijn samen een project gestart om het Gorecht beter maken voor zowel natuur als landbouw. Samen willen de boeren onder meer veenoxidatie tegengaan en minder intensief werken op hun grond.

Het projectgebied van ‘Gorecht presteert’, de naam die de samenwerking heeft gekregen, ligt in de Onner- en Oostpolder en rond Haren, Essen en Sassenhein.

De boeren en organisaties gaan het waterpeil op ongeveer 160 hectare verhogen en daarnaast systemen aanleggen die water in de bodem brengen. Zo blijven de gronden natter en wordt veenoxidatie tegengegaan. Door dit fenomeen zakt de bodem en komt veel CO₂ vrij.

Drie melkveehouders gaan bovendien minder intensief werken. Ze gebruiken geen kunstmest meer, houden minder koeien per hectare en rijden minder mest uit. Dit zorgt voor meer kruiden in het grasland, meer vogels en een gezondere bodem.

Binnen het project werken de boeren samen met BoerenNatuur Groningen West, Het Groninger Landschap en de Gemeente Groningen. De officiële startbijeenkomst is op woensdag 21 mei in De Tiehof in Onnen. Meer informatie is hier te vinden.