Biotoop opent zondag de deuren: “Het laat zien hoe waardevol deze plek is”

De Biotoop opent zondag de deuren voor geïnteresseerden en belangstellenden. Volgens Suze van der Lijke zal de open dag laten zien hoe waardevol de plek is.

Suze, het is niet de eerste keer dat jullie een open dag organiseren. Wat maakt deze editie bijzonder?

“Ik denk dat we deze open dag al zo ongeveer voor de tiende keer organiseren. We vinden het belangrijk om mensen te laten zien wat we doen. En bij iedere editie voegen we nieuwe onderdelen toe. Vandaag hebben we bijvoorbeeld routes uitgezet. Op de open dag is er ontzettend veel te zien. Ruim honderd werkplaatsen en ateliers zijn bijvoorbeeld te bezoeken. En dat op een terrein dat acht hectare groot is. In het verleden kregen we wel eens de vraag, wat moet ik nu echt gaan bekijken. Daarom hebben we dit keer speciale routes uitgezet.”

Biotoop Haren

De Biotoop in Haren is een unieke broedplaats gevestigd in het voormalige Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is een project van CareX, een organisatie die zich richt op het maatschappelijk zinvol invullen van leegstaand vastgoed. Wat De Biotoop onderscheidend maakt, is dat hier niet alleen kunstenaars, ambachtslieden en ondernemers werken, maar ook wonen. Het terrein en de gebouwen hebben een rijke geschiedenis als voormalig Biologisch Centrum van de RUG. Dit geeft de plek een bijzonder karakter.

Hoe werken deze routes precies?

“Eén van de routes is bijvoorbeeld een kunstroute. Deze route voert je langs de ateliers en ruimtes waar kunst wordt gemaakt of waar kunst wordt geëxposeerd. Maar we hebben ook een route die langs ambachten voert. Je bezoekt bijvoorbeeld een keramist, een zeepmakerij en een houtbewerker. En een derde route voert langs de creatieve makers, waarbij je onder andere ontwerpers, fotografen en architecten bezoekt.”

Als je verder naar het programma kijkt, wat is nog meer nieuw en anders in vergelijking met de open dag van vorig jaar?

“Je kunt dit jaar het Zoölogisch Laboratorium bezoek. Dit gebouw is het oudste gebouw op het terrein. De bouw begon in 1950 en drie jaar later kon het officieel in gebruik worden gebouw. Vandaag de dag woont hier een woongroep die voor deze open dag ook de deuren openen. Een andere ruimte die je absoluut zou moeten bezoeken is KEL-30. Dit is een expositieruimte van achthonderd vierkantemeter in de kelder van het gebouw waar op dit moment dertien kunstenaars exposeren. Heel bijzonder.”

Hoe gaat het met de Biotoop?

“Het gaat heel goed. Er wonen hier nu ongeveer 180 mensen in de leeftijd van 0 tot 70 jaar. Zoals ik al wat heb aangegeven gebeuren er hier hele mooie dingen. Mensen wonen hier, maar ze hebben hier ook hun werkruimtes. En het is leuk om dat vandaag aan de mensen te kunnen laten zien. Het organiseren van een open dag is een ontzettend groot project waarbij we alles zelf in goede banen willen leiden. Ook de catering doen we zelf. We hebben in het gebouw verschillende bedrijven die zich met voedsel bezighouden. Eerder dit jaar is er bijvoorbeeld een pizzazaakje geopend. Die zal vandaag te bezoeken zijn. De vroegere biologiekas is omgetoverd tot een cateringbedrijf, we hebben de Open Kas, en in ‘vleugel f’ vind je ook een bedrijf op het gebied van catering. En dan heb je nog de zelfoogsttuin op het terrein, die gerund wordt door drie Biotopers waarvan er twee hier ook wonen.”

Vorig jaar werd de open dag bezocht door zo’n drieduizend geïnteresseerden. Hoe verklaar je dat succes?

“Ik denk dat de Biotoop een hele bijzondere plek is die tot de verbeelding spreekt. Je kunt op deze plek zijn wie je bent. En je kunt hier maken wat je wilt. In de gebouwen bevinden zich in totaal zo’n honderd ondernemers en zo’n 150 kunstenaars. Wat we hier hebben opgebouwd is heel uniek. Zo’n plek is er nergens anders te vinden in het Noorden, en misschien is het wel de grootste bruisplek van Nederland.”

Toch is de toekomst van de Biotoop onzeker. Is dat vervelend?

“Ja. Het liefste heb je als bewoner en ondernemer zekerheid. Als mensen zijn we zekerheidsdiertjes. De bewonersvereniging van de Biotoop voert samen met CareX gesprekken met de gemeente. Dit jaar gaat een heel belangrijk jaar worden voor de Biotoop. En daarom hoop ik ook dat veel mensen vandaag langs gaan komen. Hopelijk ook politici. Dat ze met eigen ogen gaan zien wat voor prachtige en unieke plek dit is. Het is heel belangrijk om het met eigen ogen te komen ontdekken. Iedereen is welkom.”

Ben je ook zenuwachtig voor zo’n dag?

“Het voelt een beetje alsof je je verjaardag gaat vieren. Waarbij je niet precies weet hoeveel mensen er gaan komen. Zo’n spanning is aanwezig. En daarnaast is er ook de spanning of iedereen het wel leuk gaat vinden. Dat vinden we namelijk belangrijk. Dat iedereen die hier vandaag komt, het naar de zin heeft.”

Een hele gemene vraag: maar op welk onderdeel in het programma ben je nu het meest trots?

“Er is vandaag zo ontzettend veel te bekijken en te beluisteren. We hebben bijvoorbeeld op het gebied van muziek singer-songrwiters op het terrein. Ik noemde al even de speciale routes die je kunt lopen en het Zoölogisch Laboratorium. Maar wat ik misschien wel extra wil benadrukken is dat het ook heel geschikt is voor kinderen. Juist voor kinderen is er ook heel veel te doen. Mijn tip is wel om lekker vroeg te komen. Het is een groot terrein, en je hebt echt even de tijd nodig om van het programma te kunnen genieten. Je bent niet in een uurtje klaar.”

Wat hebben jullie ook een geluk met het weer!

“Het is inderdaad ‘ideaal open dag weer’. Van tevoren zeiden we tegen elkaar, als het maar niet 30 graden wordt. Dat zijn omstandigheden dat je zoiets niet gaat doen. Maar wat de weergoden vandaag brengen, kan eigenlijk niet beter. Oh, en trouwens. We hebben een buspendeldienst opgezet. Een bus rijdt de hele dag tussen het P+R-terrein bij Haren en de Biotoop. Dus als je niet zo goed ter been bent, dan is deze bus wellicht een heel mooi middel om toch van onze open dag te komen genieten.”

De open dag begint zondag om 11.00 en duurt tot 17.00 uur. Meer informatie over het programma vind je op deze website.