Bijna de helft van de Groningse verenigingen heeft een tekort aan vrijwilligers

Twee van de vrijwilligers, Juanita en Runa, zijn druk aan het werk in de keuken van restaurant Bij De Buren. Foto: ingezonden

Een groot deel Groningse verenigingen hebben moeite om genoeg vrijwilligers te vinden. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in opdracht van de provincie Groningen. De vrijwilligers die de verenigingen hebben zijn wel enthousiast: de overgrote meerderheid van hen wil ook actief de handen uit de mouwen steken voor een club.

Onder andere sportclubs, dorpsverenigingen en culturele organisaties deden mee aan het onderzoek. Volgens de onderzoekers zegt 45 procent van de verenigingen dat ze te weinig vrijwilligers hebben om alles draaiende te houden. Bijna twee derde heeft openstaande vacatures. Vooral het vinden van bestuursleden is lastig, stellen de onderzoekers. Zo’n 46 procent van de verenigingen ervaart daar problemen mee.

Toch haakt een grote groep af. Volgens het CBS zijn vooral jongeren tussen 25 en 35 jaar en 75-plussers minder actief. Redenen zijn vooral tijdgebrek of geen behoefte aan vaste verplichtingen. De organisaties achter het onderzoek adviseren verenigingen daarom taken op te delen in kleinere stukken en meer ruimte te geven aan vrijwilligers om hun werk flexibel in te richten.

Het lukt bij de meeste verenigingen wel om leden te enthousiasmeren voor kleine taken, stellen de onderzoeker. Volgens het onderzoek weet 88 procent van de Groningse verenigingen hun leden hiervoor te motiveren. De meeste mensen die wél vrijwilligerswerk doen, geven aan dat ze het leuk en zinvol vinden.

Komend jaar gaan de organisaties (de provincie Groningen, Groninger Dorpen, het Huis voor de Sport Groningen, CMO STAMM, Landschapsbeheer Groningen en het KultuurLoket) de provincie door om besturen te helpen met advies, trainingen en workshops. Onder de noemer ‘Vrijwilligers Groningen’ willen de organisaties bijdragen aan toekomstbestendige verenigingen in Groningen. Meer informatie daarover is hier te vinden.