Bezoekers kunnen aanstaande zaterdag een hartcheck doen in Forum Groningen

Foto: Pixnio (CC0)

Aanstaande zaterdag organiseert Hartstichting een hartcheck in Forum Groningen. Bezoekers kunnen zich gratis laten testen op de risicofactoren van hart- en vaatziekten en zo meer te weten komen over hun waarden.

Hart- en vaatziekten zijn in Nederland de tweede grootste doodsoorzaak. Veel mensen lopen rond met risicofactoren zoals verhoogde bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker zonder dat ze dat doorhebben. Door vroegtijdig ingrijpen kan erger voorkomen worden. Daarom doet Martini Ziekenhuis een oproep aan Stadjers om hun waarden te laten meten.



Bij het Hartcheckpunt wordt je bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker gemeten. Dit duurt ongeveer vijftien minuten. Na de meting kun je in gesprek gaan met een aanwezige leefstijlcoach om uitleg te krijgen over de waarden en advies te krijgen over wat je zelf kan doen aan je hartgezondheid.

Het Hartcheckpunt is zaterdag 24 mei van 09.30 uur tot 16.00 uur open. Kijk voor meer informatie op de website van de Hartstichting.