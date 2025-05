Bevrijdingsvuur in Wageningen ontstoken, vuur onderweg naar Groningen

Veertien Verschilmakers brengen het Bevrijdingsvuur naar de veertien Bevrijdingsfestivals. Foto: still uit stream NOS

Bij Hotel de Wereld in Wageningen is om middernacht het Bevrijdingsvuur ontstoken. Estafettelopers zijn in de nacht van zondag op maandag onderweg om het vuur onder andere naar het Bevrijdingsfestival in Groningen te brengen.

Het tijdstip van het ontsteken van het vuur markeert de overgang van het herdenken op Nationale Herdenkingsdag naar het vieren van de vrijheid op Bevrijdingsdag. Het vuur in Wageningen werd ontstoken door burgemeester Floor Vermeulen (VVD) van de gemeente Wageningen die vergezeld werd door de Britse veteraan Mervyn Kersh en de Canadees Nick Janicki. Daarna werd het vuur doorgegeven aan de Verschilmakers. Namens Groningen is dat dit jaar Pascal Rakers: “Ik haal het vuur op in naam van ons allemaal. Zodat we samen in vrijheid in Groningen mogen zijn wie we willen zijn.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Burgemeester Floor Vermeulen (VVD) ontsteekt het vuur voor hotel De Wereld in Wageningen. Foto: still uit stream NOS

Groningen Pride

Rakers begon vijftien jaar geleden met Kopjek een serie illegale technofeesten waar de liefde voor muziek, vrijheid en zelfexpressie centraal stond. Inmiddels is hij vader van twee kinderen, samen met twee mama’s, en heeft hij zich ontpopt tot een krachtige stem binnen de LHBTQIA+ community in Groningen. “Er gebeurde te weinig voor onze community. Er waren nauwelijks plekken waar jongeren elkaar konden ontmoeten, zich veilig konden voelen, zichzelf konden zijn.” Die constatering leidde tot actie. Rakers is initiatiefnemer van Groningen Pride, dat inmiddels uitgroeit tot een jaarlijks evenement van formaat. De eerstvolgende editie vindt plaats op 21 juni.

Hotel de Wereld

Het ontsteken van het Bevrijdingsvuur gebeurt traditioneel bij Hotel de Wereld. In dit hotel werden op 5 mei 1945 de onderhandelingen gevoerd over de overgave van de Duitse troepen in de dan nog bezette gebieden van ons land. Voor het hotel werd gekozen omdat het aan het toenmalige front lag. Een dag later werd het capitulatiedocument ondertekend in de aula van de landbouwhogeschool in Wageningen.