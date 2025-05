Bevrijdingsfestival blij met structurele bijdrage: “Op wankel evenwicht is het lastig balanceren”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het Bevrijdingsfestival Groningen is blij met het nieuws uit Den Haag dat er de komende jaren gerekend kan worden op een structurele bijdrage. Volgens directeur Ebel Jan van Dijk geeft het nieuws lucht.

Ebel Jan, jullie zullen vast heel blij zijn met het nieuws dat gisteravond bekend werd gemaakt…

“Ik denk dat het nieuws een heel belangrijk signaal is. We zijn al een aantal jaren bezig met een lobby voor een structurele bijdrage vanuit het Rijk. Die lobby wordt nu bekrachtigd met de berichtgeving zoals we die gelezen hebben in de media. De afgelopen twee jaar kregen we een incidentele bijdrage. Dat het nu structureel wordt in de komende jaren is hoopvol maar ook belangrijk voor de festivals.”

Als deze toezegging er niet was gekomen, was het festival dan op losse schroeven komen te staan?

“Dat wil ik niet direct zeggen. Maar het is geen geheim dat we voor de incidentele bijdrage van dit jaar acht maanden gelobbyd hebben. Als je acht maanden aan het lobbyen bent betekent het ook dat je in die periode geen zekerheid hebt hoe je de begroting rond gaat krijgen. Daarmee is het wankel. En met wankel evenwicht is het lastig balanceren en plannen maken. Dat er nu een structurele bijdrage komt, dat geeft wel wat lucht.”

Het festival is dit jaar ook in een nieuw jasje gestoken hè?

“We hebben een aantal keuzes gemaakt om het festival wat opnieuw uit proberen te vinden. Om te kijken, binnen de infrastructuur die er ligt, of we het tot een speelser karakter kunnen maken en wat kunnen verbreden. Bijvoorbeeld door wat meer podia op te zetten voor andere partijen uit Groningen zodat je het programma verbreedt. En dat is denk ik heel goed gelukt. Zo hebben we ruimte gecreëerd voor Paradigm die een eigen area hebben waarbij zij van 14.00 tot 00.00 uur een te gek dancepodium gaan opzetten.”

Is dat ook een spannende ontwikkeling omdat je niet weet hoe bezoekers er op gaan reageren?

“Het geluid dat we veel horen is dat mensen het fijn vinden om op deze manier, met dit programma, de vrijheid te kunnen vieren. Of het ook echt spannend is, dat weet ik niet zo goed. Als organisatie hebben we er goed over nagedacht. We hebben er ook gesprekken over gevoerd met gemeente en provincie. Samen, met elkaar, zijn we tot dit plan gekomen. En hoe het uit gaat pakken, dat gaan we maandag zien.”

Wat is je verwachting?

“Ik denk dat we een hele mooie 5 mei gaan vieren. Ik denk dat we een heel mooi programma hebben en dat mensen het heel tof gaan vinden. De samenwerking die er bijvoorbeeld is met het Noorderpoort daar zijn we trots op, maar ook de Tuin voor de Vrijheid en de uitgebreide aandacht in het programma voor jongeren. Daarnaast hebben we ook een hele mooie line-up met artiesten als Typhoon, Maan, Goldkimono, Stickso en Ambassadeur van de Vrijheid Zoë Tauran. Wij kijken er naar uit.”

Het programma begint eigenlijk op de avond van 4 mei met het ontsteken van het Vrijheidsvuur…

“Dit gebeurt traditioneel bij hotel De Wereld in Wageningen. Pascal Rakers uit Groningen is daar als verschilmaker aanwezig om het vuur in ontvangst te nemen. Lopers van Groningen Atletiek gaan het vuur vervolgens gedurende de nacht naar Groningen lopen. Dat is een beste tippel. In de middag wordt het vuur hier op het terrein ontstoken waarbij ons programma begint met een optreden van het Haydn Jeugd Strijk Orkest en het Noorderpoort.”

Van Dijk adviseert bezoekers die ook in de avonduren op het terrein zijn om een warme jas mee te nemen.

Ebel Jan van Dijk was zaterdag te gast in het radioprogramma Laan & De Vries. Hij vertelt blij en opgelucht te zijn met de structurele subsidie: