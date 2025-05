Betonblok doorboort auto na botsing met viaduct, politie zoekt getuigen

Foto: Wijkagent Siard Heidanus via Twitter (@WA_Korrewegwijk)

Op de Eemshavenweg is vorige week dinsdagmiddag een vrachtauto met aanhanger tegen een viaduct gereden. Een stuk beton raakte los en doorboorde de voorruit van een passerende auto. De politie Groningen-Noord is op zoek naar getuigen van het incident.

De vrachtauto vervoerde een graafmachine. De giek van de machine botste rond 13.17 uur tegen het beton van het viaduct op de N46 bij Zuidwolde. Door de klap brak er een stuk beton af. Dat beton sloeg met kracht door de voorruit van een personenauto die uit de tegenovergestelde richting kwam, richting Bedum.

Het beton kwam op de bijrijdersstoel terecht. De bestuurder bleef wonder boven wonder ongedeerd. De vrachtauto is na het ongeluk doorgereden. De auto en het viaduct raakten beschadigd.

De bestuurder van de auto, afkomstig uit de gemeente Noordenveld, heeft aangifte gedaan. De politie roept daarom getuigen op zich te melden. Dat kan door te bellen met de politie via 0900-8844. Anoniem tippen kan ook via 0800-7000.