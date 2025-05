Bestuurder Lamborghini had geen geldig rijbewijs

Foto: Patrick Wind, 112 Groningen

De Lamborghini die woensdagavond op het Linnaeusplein in beslag is genomen, werd bestuurd dor een man zonder geldig rijbewijs. Dat melden diverse media.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de bestuurder werd aangehouden. Het gaat om een Lamborghini Huracan uit 2017, met een nieuwprijs van zo’n 340 duizend euro.

De supersnelle auto (maximum snelheid 324 km per uur) werd door een bergingsbedrijf afgevoerd. Door de lage onderkant kon de Lamborghini slechts met moeite op de bergingswagen getakeld worden. Of de auto ook moeite heeft met verkeersdrempels, is niet bekend.