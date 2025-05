Benefietfestival met twaalf bands voor twee Angolese zusjes

Foto: EM2 Groningen

Het VrijstaatFest Benefiet op 1 juni bij EM2 op het Suikerterrein staat in het teken van twee asielzoekers uit Angola.

Tijdens het festival treden twaalf bands op. Aanleiding is een zitting bij de rechtbank op 11 juni over de zusjes Gloria en Maura Afonzo Nazw. Zij moesten in 2012 op 13- en 15-jarige leeftijd hun vaderland Angola ontvluchten nadat hun vader voor hun ogen vermoord werd. Hij was een tegenstander van het regime.

De zusjes zijn destijds naar Nederland gebracht en gedumpt voor de poorten van het AZC in Ter Apel. Ze zijn toen in een beschermde opvang geplaatst, omdat de IND vermoedde dat er sprake was van mensenhandel. Sindsdien zwerven ze van de ene naar de andere opvanglocatie. Gloria is verlamd geraakt, zit de hele dag in een rolstoel en heeft veel medische zorg en hulp nodig.

Op 11 juni is er een zitting bij de rechtbank in de medische procedure die voor Gloria loopt. De IND wil het tweetal terugsturen: Gloria’s medische problemen zouden daarvoor geen beletsel vormen. Een medisch expert is er echter van overtuigd dat zij deportatie niet aankan en die waarschijnlijk niet zal overleven. In Angola is geen adequate medische zorg beschikbaar, en ook geen familie om hen te helpen.

De opbrengst van het benefietfestival is bedoeld om Gloria en Maura te steunen; bijvoorbeeld voor een opleiding in Nederland of desnoods om te overleven in Angola.