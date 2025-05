Ben Feringa Impact Award voor duurzame recycling en slimme spraaktechnologie

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen heeft dinsdag de Ben Feringa Impact Award 2025 uitgereikt. De prijzen gingen naar onderzoekers en een student die met hun werk maatschappelijke impact maken. Francesco Picchioni en Igor Marchenko waren de winnaars.

In de categorie onderzoekers won Francesco Picchioni van de Faculty of Science & Engineering. Hij ontwikkelde een nieuwe manier om oude autobanden te recyclen. Picchioni’s methode maakt het mogelijk om gevulkaniseerd rubber opnieuw te gebruiken als elastisch materiaal, geschikt voor hergebruik in de industrie.

Bij de studenten ging de prijs naar Igor Marchenko van Campus Fryslân. Hij onderzoekt hoe automatische spraakherkenning ook gefluisterde spraak beter kan herkennen. Fluisteren is belangrijk voor mensen met spraakstoornissen, maar computersystemen hebben daar nu nog moeite mee. Marchenko’s nieuwe methode is getest op verschillende Engelse datasets en geeft betere herkenningsresultaten.

De jaarlijkse Ben Feringa Impact Award beloont wetenschappers en studenten van de RUG die hun kennis inzetten in de maatschappij. De prijs bestaat uit 5000 euro voor onderzoekers en 2500 euro voor studenten, te besteden aan verdere toepassing van hun werk.