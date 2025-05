Bekladding Esperantotunnel: “Wat is het ‘gouden ei’ tegen graffiti?”

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De Esperantotunnel was nog maar net open en de eerste graffiti was de afgelopen dagen al een feit. Volgens de fractie van de VVD een incident dat onderdeel is van een veel groter probleem. De partij denkt dat een oplossing ook mogelijk moet zijn, maar zegt het gouden ei nog niet gevonden te hebben.

“Wat er bij de Esperantotunnel is gebeurd, dat is ongelofelijk asociaal”, vertelt raadslid Rik Heiner. “Maar je ziet het op veel meer plekken gebeuren. De Fietsvallei bij de Brailleweg bijvoorbeeld. Toen deze nog maar net geopend was, werd ook daar de eerste graffiti al aangebracht. En je ziet het op meer locaties langs de zuidelijke ringweg. Wat mijn fractie vooral stoort is dat er het gevoel heerst dat er nooit iemand gepakt wordt. En natuurlijk. Iemand betrappen, dat is best wel heel moeilijk. Maar dit kan toch niet ongestraft blijven?”

Jalt de Haan (CDA): “Ongelofelijk dat vandalen telkens tekeer gaan”

De fractie van de VVD staat niet alleen. Jalt de Haan van het CDA: “Er is vrijdag direct begonnen met de schoonmaak waardoor de tunnel weer vrij van graffiti is. Het is nu zaak dat dit zo blijft. Ik vind het ongelofelijk dat vandalen telkens tekeer gaan. Een volgende keer mogen ze het zelf gaan opruimen en draaien ze zelf voor de kosten op. Dit is totaal onfatsoenlijk.” Ook de PVV is niet blij. Kelly Blauw: “In het appartementencomplex waar ik woon is nog niet zo lang geleden graffiti aangebracht. Het ging om een behoorlijke tekening. En wat ik niet begrijp is waarom deze lieden zo lang ongestoord hun gang kunnen gaan.”

Kelly Blauw (PVV): “Camera’s ophangen”

Volgens Blauw zou de politie hier meer toezicht op moeten gaan houden, hoewel het raadslid erkent dat agenten al druk belast zijn met andere werkzaamheden. “Een andere oplossing zouden camera’s zijn die we op diverse plekken, bijvoorbeeld bij deze tunnel, op gaan hangen. Ik weet dat dit juridisch lastig is. Maar het kan ook niet zo zijn dat we maar tolereren dat overal graffiti wordt aangebracht. Het weghalen kost veel geld, wat de belastingbetaler uiteindelijk moet betalen.”

Rik Heiner (VVD): “Nadenken over hele hoge boetes”

Terug naar de VVD. Heiner: “Er moet iets te verzinnen zijn om te voorkomen dat mensen met spuitbussen in de weer gaan. We kunnen misschien nadenken over hele hoge boetes? Wellicht is dat het proberen waard? Of dat je mensen op laat draaien voor de kosten die het schoonmaken met zich meebrengt? Ik vermoed dat degenen die hier voor verantwoordelijk zijn behoren tot bepaalde groepen. De tags die gebruikt worden, zie je op verschillende plekken terugkomen.”

“Je wilt naar een situatie dat er überhaupt geen graffiti wordt aangebracht”

Nederland is groter dan alleen Groningen, waarbij dit specifieke probleem ook in andere gemeenten speelt. Kan er ook lering worden getrokken hoe zij met dit probleem omgaan? “Absoluut. En we kunnen ook naar het buitenland kijken. Want de constatering is juist dat in veel gebieden dit probleem speelt. Toch zegt mijn gevoel dat het in Groningen wel heel veel is. Daarom willen we als fractie gaan kijken wat we kunnen doen. Bij diverse kunstwerken wordt er al gebruik gemaakt van een speciale coating, waardoor graffiti wat makkelijker verwijderd kan worden. Maar je wilt toe naar een situatie dat er überhaupt geen graffiti wordt aangebracht.”

“Het is lelijk en het kost veel geld”

Heiner: “In het verleden hebben we plekken aangewezen in de stad waar je legaal graffiti aan mocht brengen. We hebben het idee dat dit maar beperkte invloed heeft gehad. Of sterker nog: er wordt nog steeds op diverse plekken illegale graffiti aangebracht. De oplossing, het gouden ei, heb ik nog niet. Maar ik wil hiermee wel aan de slag. Ik wil bijvoorbeeld contact zoeken met VVD-fracties in andere gemeenten. Hopelijk leidt dit tot een oplossing waar we iets mee kunnen. Want wat er gebeurt is lelijk, het is zonde en het kost veel geld en menskracht om het te verwijderen.”