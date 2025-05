Bedieningspaneel langs ringweg staat open: ‘Verleidelijk om op de knopjes te drukken’

Foto: Wim Koks

Een opmerkelijke ontdekking van voormalig SP-raadslid Wim Koks deze week. Een bedieningspaneel bij de vernieuwde zuidelijke ringweg stond open, want er zat geen slot op.

“Je kunt de kap dus gewoon open tillen en dan komt een apparaat tevoorschijn waar je allerlei knoppen op in kunt drukken”, vertelt Koks. “Dat lijkt me niet de bedoeling”.

Verleidelijk

“Ik heb zelf niet aan de knoppen gezeten, maar het was wel heel verleidelijk”, lacht het oud raadslid, die het ontdekte toen hij met zijn kleinkinderen op pad was. “Ik zeg niet waar het precies is, anders gaat iedereen er misschien meteen heen”.

Koks zegt dat hij maandag een melding heeft gedaan bij de gemeente, maar woensdag had de bedieningskast nog steeds geen slot. Koks is verbaasd dat het zo lang duurt. Ook ontving hij geen melding van zijn klacht.

Niet gevaarlijk

Koks was van plan zelf een slot op te hangen, maar dat is niet meer nodig, want Bert Kramer van Combinatie Herepoort zegt actie te gaan ondernemen.

Kramer zegt dat het een paneel is van een pompput die een keerklep van de kelder aanstuurt, die ook met de had afgesloten kan worden.

Slot

Als iemand aan de knoppen gaat prutsen kan dat volgens Kramer niet direct kwaad: “Het is niet gevaarlijk, maar het is niet de bedoeling dat het paneel toegankelijk is. Ik laat er meteen een slot op zetten”.