Be Quick houdt druk op PKC’83, periodekansen voor Stadspark en Groninger Boys

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - WVV

In de eerste klasse H won Be Quick 1887 zondagmiddag. In de derde klasse was er ook winst voor Groninger Boys, maar SC Stadspark ging onderuit. Beide clubs kunnen nog een periodetitel pakken.

Be Quick 1887 moest winnen in 1H om de druk op koploper PKC’83 te houden. Dat gebeurde ook tegen WVV in Winschoten: 2-0. Na rust maakten Geertjan Liewes en Sven van der Velde de doelpunten.

Be Quick blijft tweede met twee punten achterstand op koploper PKC’83. Volgende week speelt Be Quick thuis tegen Buitenpost en de week er op de mogelijk beslissende wedstrijd bij en tegen PKC.

Derde klasse

In 3O zondag verloor Stadspark thuis met 4-1 van Gieten. Sjors de Bont maakte de enige treffer. Tiuri Schieving van Stadspark kreeg twee keer geel en dus rood. Stadspark blijft derde staan.

Doordat SVZ kampioen werd vandaag, maakt SC Stadspark kans om de vervangende periodetitel te pakken. Musselkanaal en Stadskanaal (tweede en vierde) hebben al een periode.

Stadspark is ook nog kansrijk om de derde periodetitel te winnen, maar moet dan Groninger Boys onder zich houden, ander grijpt Stadspark naast alles.

Groninger Boys won bij MOVV met 1-0 door een doelpunt Aaron van den Berg. Groninger Boys deed daarmee goede zaken in de derde periode. De ploeg heeft met SVZ en Stadspark 12 punten uit 5 wedstrijden, maar wel het minste doelsaldo. In de reguliere stand is Groninger Boys zevende.

Er zijn in 3O nog twee wedstrijden te spelen.