Be Quick 1887 vergooit titelkansen na nederlaag tegen Buitenpost

Foto Andor Heij: Be Quick - Buitenpost

“Dat lijkt me wel”, zei Be Quick-trainer Marco Sanders op de vraag of hij de titel in de eerste klasse H nu kan vergeten. Be Quick verloor zaterdag thuis met 2-1 van Buitenpost en zag de achterstand op koploper PKC’83 naar vijf punten groeien.

Bij winst zou er volgende week op sportpark De Kring een mooi voetbalfeest los barsten tussen PKC’83 en Be Quick 1887. Maar nu liggen de kaarten anders. Ook al weet Be Quick te winnen dat kan PKC het de week er op in de laatste wedstrijd alsnog afmaken bij het al gedegradeerde Roden.

Periode

Be Quick zal er toch vol tegen aan gaan tegen PKC. “Wij moeten de laatste twee wedstrijden zien te winnen om tweede te worden om nog een periodetitel te pakken”, aldus een realistische Sanders. “We kunnen straks ook nog met lege handen staan”.

Wedstrijd

Buitenpost was voor de pauze beter en de Be Quick defensie had het vooral lastig met uitblinker Rik Weening. Doelman Stein Barkhuis hield Be Quick op de been met een paar fraaie reddingen, onder andere op een hard schot van Weening van dichtbij. Geertjan Liewes en Yoran Cats waren voor de Groningers kansrijk.

Twee minuten na rust kreeg Barkhuis een afstandsschot niet onder controle en Weening kopte de rebound raak. Joran Olijve had vrijstaand Buitenpost op 0-2 moeten zetten, maar schoot jammerlijk over. Jesper Oosterbaan miste een grote kans namens Be Quick.

Na 67 minuten kwam Be Quick op 1-1 toen Siemen Krikke een voorzet van Julian Vos binnen kopte. Tien minuten later maakte Hugo Stoker een overtreding in het Groningse strafschopgebied en Roan van der Weij voltrok het vonnis: 1-2. Be Quick drong nog aan, maar verder dan een paar gevaarlijke corners leverde het offensief niet op.

Niet goed genoeg

“We waren niet goed genoeg”, baalde Sanders. “Ik vond het wel een goede wedstrijd met twee teams van goed niveau, die op details werd beslist. Uiteraard wil je geen wedstrijd verliezen, maar deze helemaal niet”.

Be Quick 1887 – Buitenpost 1-2. 47. Rik Weening 0-1. 67. Siemen Krikke 1-1. 77. Roan van der Weij 1-2. Toeschouwers: 350.