Be Quick 1887 grijpt ondanks winst naast alles in 1H

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Drachtster Boys

Be Quick 1887 heeft de competitie in de eerste klasse H zaterdag thuis afgesloten zonder een prijs. De Groningers hadden nog een minieme kans op de nacompetitie voor promotie en deden wat ze moesten doen. Winnen van Drachtster Boys: 2-1.

Maar omdat Broekster Boys met 4-1 won van Rolder Boys gaat de vervangende periodetitel naar de Friezen. Be Quick eindigde als vierde.

Vooraf was Be Quick één van de titelkandidaten. “Het is teleurstellend”, zei Be Quick trainer Marco Sanders. “We hebben het hele seizoen tweede of derde gestaan. Deze groep verdient dat niet. Het is in de wedstrijden hiervoor mis gegaan door twee nederlagen”.

Goede start

Be Quick startte prima. Al na een minuut schoot Siemen Krikke de 1-0 op het scorebord. Na 13 minuten stond het 1-1 toen de snelle Dylan Smit weggestuurd werd en raak knalde. Het regende kansen in de vermakelijke wedstrijd, waarvan de meeste voor Be Quick.

Na rust leek Be Quick een strafschop te krijgen na hands. Op advies van de grensrechter, die dus de VAR speelde en geen hands zag, hervatte de arbiter het spel met een scheidsrechtersbal.

Be Quick joeg op de winst in de wetenschap dat het bij Broekster Boys – Rolder Boys toen nog gelijk stond. Zo schoot Krikke op de paal. Na 70 minuten ramde Sven van der Velde de bal in de bovenhoek: 2-1. Omdat Broekster Boys in Damwoude nog drie keer scoorde was het een goal voor des keizers baard.

Mouwen opstropen

“We zijn de eerste periode goed gestart”, zegt Sanders terugblikkend op de competitie. “Maar in de tweede periode hebben we te veel verloren en gelijkgespeeld. Als het loopt in onze ploeg gaat het fantastisch. Maar in sommige wedstrijden moet je uit een ander vaatje tappen. In fases dat je de mindere bent moet je dan de mouwen opstropen. We zijn dan niet zo volwassen als ploegen als PKC’83 en Buitenpost. Er zit potentie in deze groep om prijzen te halen. Het is helaas niet gelukt”.

Selectie

Er vertrekken acht spelers, waarvan drie vaste basiskrachten: Mark Versteegen (‘d Olde Veste ’54), Sil Kramer (Staphorst) en doelman Stein Barkhuis ( Buitenlandse studie). “In principe hebben we de groep bij elkaar, er komen een paar nieuwe spelers bij en er worden nog gesprekken gevoerd met enkele spelers die een goede versterking zijn”, zei Sanders. “Ook zitten er enkele potentiële eerste elftalspelers in de O-23. Niet direct, maar die gaan nog doorgroeien. Daarnaast zit er een goede jeugd aan te komen”.

Be Quick 1887 – Drachtster Boys 2-1. 1. Siemen Krikke 1-0. 13. Dylan Smit 1-2. 70. Sven van der Velde 2-1. Toeschouwers 250.

Overige wedstrijden in 1H

Kampioen PKC’83 won met 5-2 bij Roden. De hekkensluiter kwam brutaal met 2-0 voor. Toen maakte PKC korte metten met de degradant. Simon Schreiber, Omar Kavak en Fahim Bellghroub tilden PKC naar een voorsprong. Topscorer Rob Schokker maakte er daarna twee en zette zijn totaal op 34.

Velocitas 1897 verloor na lange tijd weer eens. In Friesland was Heerenveense Boys met 2-0 te sterk. De Groningers eindigden als zevende in 1H. Velocitas krijgt het nog druk. Woensdag is de noordelijke bekerfinale in Hoogeveen tegen HZVV. Zaterdag volgt thuis de eerste ronde van de nacompetitie voor promotie naar de vierde divisie. NEO, de eerste club van Ajax spits Wout Weghorst, is de tegenstander. De return is woensdag 4 juni in Borne.

Oranje Nassau sloot af als achtste in 1H. Thuis werd met 3-1 afgerekend met WVV. Ruendel Martina scoorde twee keer, Peter van Son eenmaal. Van Son speelt volgend seizoen in het shirt van PKC’83.