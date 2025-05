Baltic Choir schittert op ZingZing!: “Muziek verbindt en ontspant”

Foto: Baltic Choir Groningen

In De Oosterpoort treden zondag 28 koren en zanggroepen aan die deelnemen aan ZingZing! Het festival wordt georganiseerd door Koorplein Noord-Nederland en het Kultuurloket. Een van de koren die deelneemt is het Baltic Choir uit de stad. Een gesprek met Tatjana Naujocks.

Tatjana, zijn jullie al een beetje zenuwachtig?

“We hebben er ontzettend veel zin in. De voorbereidingen zijn al vroeg begonnen. Dat komt ook omdat we aanvankelijk van plan waren om in maart een concert te organiseren. Door omstandigheden is dit niet gelukt. Nu zijn we van plan om in november twee concerten op te zetten. Dat betekent dat we diverse stukken aan het repeteren zijn. Een aantal daarvan brengen we vandaag ten gehore.”

Voor de mensen die jullie niet kennen. Wat is het Baltic Choir?

“Wij bestaan nog niet zo heel lang. Het is allemaal begonnen met onze dirigent Sigutė Žurauskaitė. Zij is geboren in 1990 in Litouwen. In 2014 is zij een studie gaan volgen aan het Prins Claus Conservatorium. In 2016 is ze afgestudeerd en sindsdien is ze actief geweest bij verschillende koren. Ons koor werd in 2019 opgericht als projectkoor: een eenmalig iets. Maar wij vonden het ontzettend leuk, ook omdat het publiek heel enthousiast reageerde. Sindsdien zijn we een permanent koor, waarbij we uitsluitend stukken brengen die door componisten uit de Baltische Staten gemaakt zijn.”

Welke stukken laten jullie vandaag horen?

“We hebben twintig minuten waarin we vijf stukken gaan laten horen. We beginnen met ‘Sėjau linelius’ dat geschreven is door onze eigen dirigent. Daarna staat ‘Tėvyne mūsų’ van Vaclovas Augustinas op het programma. De eerste twee stukken komen uit Litouwen. Het derde stuk dat we brengen, komt uit Letland en heet ‘Vairāk Nekā’ van Jānis Lūsēns. We sluiten af met ‘Mu isamaa’ van Gustav Ernesaks, wat het officieuze volkslied is van Estland. En het slotstuk is ‘Voveré’ van Justinas Bašinskas, een lied uit Litouwen.”

Zijn het moeilijke stukken die jullie brengen?

“Ik zou het als behapbaar willen omschrijven. Het is niet extreem moeilijk, maar ook niet makkelijk. De melodie die we zingen is prima te doen, maar de uitdaging zit vooral in de tekst en de uitspraak ervan. Daar hebben we natuurlijk op geoefend. De laatste drie repetities hebben we naar dit koorfestival toegewerkt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen.”

Wanneer zijn jullie als koor tevreden?

“Als het publiek tevreden is; dat ze plezier hebben gehad en genoten hebben van de muziek. Ik denk ook dat dit festival een hele mooie en belangrijke kans biedt. Het geeft ons de mogelijkheid om ons te laten zien en te horen. En hopelijk gaan daarmee deuren open. Bijvoorbeeld doordat nieuwe leden zich aanmelden of doordat er nieuwe concerten uitrollen. Maar vandaag zijn er ook heel veel andere koren en zanggroepen aanwezig. Het is ook een hele mooie plek om te netwerken en wellicht ontstaat er de mogelijkheid om nieuwe samenwerkingen aan te gaan, dat je wellicht samen met een ander koor kunt optreden.”

De Baltische Staten staan het afgelopen jaar volop in de belangstelling. Het gaat dan vooral om de Russische dreiging die in deze landen gevoeld wordt en waar men op anticipeert. Met als gevolg dat het in de media vaker over deze drie landen gaat. Is dat voor jullie positief?

“Ik begrijp wat je bedoelt, maar ik denk dat het geen direct effect heeft. De mensen die bij het koor zitten, die zijn al bekend met de geschiedenis. Een hele roerige geschiedenis overigens. Als je die geschiedenis kent, dan is daar ook de realisatie dat we heel erg moeten strijden voor de vrijheid waar wij in kunnen leven. Oorlog kent alleen maar verliezers. Maar muziek ontspant en verbindt. Het is heel waardevol dat we dat kunnen laten horen.”

Hoe gaat het met jullie koor? De laatste keer dat ik jullie sprak hadden jullie achttien leden en waren jullie op zoek naar extra versterking…

“Het gaat heel erg goed. Inmiddels hebben we 23 leden. Daar zijn we ontzettend blij mee. We hebben eerder dit jaar open repetities gehouden waar verschillende mensen op afkwamen. Ze vonden het zo leuk en zijn gebleven. En weet je wat helemaal leuk is? Twee van de leden zijn studenten uit Letland die hier in Groningen zijn neergestreken. En een ander lid komt uit Estland.”

Hoe waardevol is dat?

“Het zorgt ervoor dat we de kwaliteit naar een hoger niveau kunnen tillen. We schuiven de drie landen voor het gemak onder de Baltische Staten, maar onderling zijn de verschillen heel groot. Het Ests lijkt bijvoorbeeld heel erg op het Fins. Het lijkt niet op het Litouws en het Lets. Doordat we mensen binnen ons koor hebben die deze talen vloeiend kunnen spreken, kunnen zij ons helpen om woorden goed uit te spreken. Het is een ontzettend grote kwaliteitsslag die we daardoor kunnen maken. Daar zijn we blij mee.”

Het optreden van Baltic Choir staat zondag om 16.30 uur gepland in de kleine zaal van De Oosterpoort. Meer informatie over het Korenfestival vind je op deze website.