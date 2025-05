Automobilist raakt van de weg en rijdt lantaarnpaal omver

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op het Hoendiep is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist van de weg geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 02.20 uur op het weggedeelte tussen de kruising met de Atoomweg en het kruispunt met de Diamantlaan. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt Wind. “Een automobilist is met zijn bestelbus van de weg geraakt, heeft daarbij een lantaarnpaal omvergereden en is uiteindelijk in de bosjes tot stilstand gekomen.”

Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Er bleek niemand gewond te zijn geraakt. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak.”