Foto: 112 Groningen

Op het Van Swietenplein voor het Martini Ziekenhuis is maandagochtend een bestelbusje achterop een ambulance gebotst.

Het is niet duidelijk of er een gewonde in de ambulance lag ten tijde van het ongeluk. Voor zover bekend zorgde het ongeluk zelf niet voor letsel bij betrokkenen.

De bestelbus raakte wel flink beschadigd. Het voertuig kon niet op eigen kracht verder en moest worden afgesleept. De ambulance lijkt redelijk schadevrij te zijn gebleven.