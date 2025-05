Amateurvoetbal: Belangrijke zeges Helpman en The Knickerbockers

Foto Andor Heij. Helpman

Helpman boekte zaterdag in de tweede klasse I een belangrijke zege. The Knickerbockers won een klasse lager de topper tegen Veendam 1894.

Helpman won thuis met 3-1 van Hoogezand. Helpman kwam op achterstand, maar Remco de Haas tekende voor de gelijkmaker. Na rust bezorgden Jacob Lubbers en Timme Miedema Helpman de winst. Helpman steeg naar de veilige tiende plek, maar onderin staat het dicht bij elkaar in 2I.

Freddy Strating die komend seizoen trainer zou worden, gaat toch niet naar Helpman. Volgens Strating is dat na een gesprek in goed overleg besloten.

Gorecht bleef vierde in 2I na een 5-2 uitzege bij Grijpskerk. Benjamin Zondervan maakte er twee, de andere treffers werden gemaakt door Jos Lamain, Sven Hazewinkel en Steef Borgman.

Derde klasse

The Knickerbockers won thuis de topper tegen Veendam 1894: 3-1. Han van Dijk scoorde twee keer, waarvan één uit een strafschop en Melle Kramer één keer.

“Het waren drie hele belangrijke punten, want we willen tot het einde mee doen”, zei TKB-trainer Freddy Strating. “Het was geen goede wedstrijd, zeker niet van onze kant, maar we waren uiterst effectief”. TKB is derde op een punt van Zuidlaren en staat in punten gelijk met Wildervank.

Be Quick 1887 (zaterdag) blijft bovenaan staan in de derde periode. Be Quick won met 2-0 van HS’88. Senn Boersma en Huub Liewes scoorden. In de reguliere stand staat Be Quick zesde.

De derby tussen Lycurgus en Groen Geel eindigde in 1-1. Groen Geel staat veilig in de middenmoot, maar Lycurgus is twaalfde en moet nacompetitie tegen degradatie vrezen.

Ook VV Groningen en FC Lewenborg zijn nog niet veilig. Lewenborg pakte een punt tegen Aduard: 3-3 en staat elfde. VV Groningen heeft drie punten meer. VVG verloor thuis met 5-1 van koploper Zuidlaren. VVG is tiende.

Vierde klasse

In 4D verloor HFC’15 thuis met 2-1 van Niekerk. HFC is zesde.

In 4E won Omlandia met 5-0 bij ZNC. Jeroen Haan maakte er vier. Omlandia is derde en maakt een grote kans op een vervangende periodetitel.

Mamio won thuis met 5-1 van ZEC en deed goede zaken in de derde periode. Mamio staat tweede achter koploper NEC Delfzijl, dat al een periode heeft. In de reguliere stand staan de Stadjers achtste.

Haren verloor thuis met 2-0 van De Heracliden en is twaalfde in 4E.

Vrouwen

In de topklasse won Oranje Nassau in Gouda met 2-0 van Jodan Boys. Bobby Dijkstra en Sanne Beerta maakten de doelpunten. Met nog twee wedstrijden te gaan staat ON vijfde.