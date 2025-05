Amateurkunst in de schijnwerpers op Noorderzon; zoektocht naar lokaal talent

Muziekvereniging Juliana-Aduard op het Noorderzon Festival van 2024. Foto: Niels Knelis

Het Kultuurloket is op zoek naar lokaal talent voor het aanstaande Noorderzon Festival. Tijdens het festival in het Noorderplantsoen zal amateurkunst in de schijnwerpers staan.

Tijdens het festival wordt het programma ‘Van Eigen Bodem’ aangeboden. “We zoeken hiervoor lokale verenigingen, groepen en makers die het leuk lijkt om eens op het podium te staan”, laat het Kultuurloket weten. “Tijdens elke festivaldag is er plek voor twee optredens van maximaal 45 minuten. Het gaat om acts met akoestische of licht versterkte muziek.”

Twee tijdsloten

Elke festivaldag zijn er twee tijdsloten beschikbaar. Het eerste tijdslot – op weekdagen van 15.00 tot 15.45 uur en in het weekend van 14.30 tot 15.15 uur – is bedoeld voor koren, orkesten en ensembles. Het tweede tijdslot – op weekdagen van 17.00 tot 17.45 uur en in de weekenden van 16.30 tot 17.15 uur – is ingericht voor spoken word, poëzie, hiphop, bands en workshops. Let op: op 24 augustus vinden er geen optredens plaats vanwege Noorderzondag. Per act zijn maximaal acht personen toegestaan; voor koren geldt een maximum van zestien. Drums zijn niet toegestaan. Voor de optredens wordt een vergoeding van 75 euro per optreden betaald.

Aanmelden

Het Noorderzon Festival vindt dit jaar plaats van 14 tot en met 24 augustus. Het programma ‘Van Eigen Bodem’ wordt verzorgd door het Kultuurloket, VRIJDAG in de Buurt, VRIJDAG Muziek en Open Studio. Aanmelden kan via deze website.