“Als je met je partner door de stad loopt wordt er soms ‘homo’ geroepen, dat is jammer”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het is zaterdag de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie. In het radioprogramma OOG op Zaterdag vertelt Teuntje Zijp dat er de afgelopen jaren goede ontwikkelingen in Groningen zijn geweest, maar dat er ook nog veel werk aan de winkel is.

Teuntje, waar zit jij in het queer-spectrum?

“Ik ben non-binair, genderfluïde, transseksueel, polyamoreus. Mijn pronouns zijn die/diens en hen/hun.”

Op wereldniveau is er veel te doen rond de LHBTIQ+*-gemeenschap. Er zijn landen die zeggen dat er twee genders bestaan. In de Verenigde Staten kun je stellen dat er daardoor echt sprake is van haat. Merken jullie daar iets van?

“Het ligt eraan waar je bent en op welke momenten je daar bent. Als het gaat om Amerika, daar ben ik best wel van geschrokken. Ik ben in dat opzicht ook wel bang dat zoiets in Nederland kan gaan gebeuren. Op 4 mei hebben we hierbij stilgestaan. Ondertussen zie je wel dat het toeneemt. Als je met je partner door de stad loopt, wordt er bijvoorbeeld ‘homo’ geroepen. Ik ben niet bang, maar dat je wordt nageroepen, dat is jammer. Wat ik merk is dat de samenleving ruwer wordt.”

Je bent werkzaam bij Simplon. Merk je dat het uitgaansleven in dat opzicht ook veranderd is?

“Er zijn bij Simplon evenementen waar ik niet meer naartoe ga, omdat ik mij er niet prettig voel. Dat heeft er vooral mee te maken dat er bij deze evenementen te veel gedronken wordt, waardoor mensen dronken worden en er geen veilige sfeer meer is. Voor de rest wil ik benadrukken dat Simplon een hele fijne en lieve plek is. Simplon en ook Vera proberen juist ook een veilige haven voor de gemeenschap te creëren. De genderneutrale toiletten zijn daar een voorbeeld van. Dat is heel mooi.”

Denk je dat de horeca een grotere rol hierin kan spelen?

“Het aantal uitgaansgelegenheden voor LHBTIQ+ staat onder druk. Je hebt Dorothy’s Drag under the rainbow aan de Pottebakkersrijge en je hebt De Prins aan de Zwanestraat. Maar eigenlijk zou het mooi zijn dat we overal uit zouden kunnen gaan. Wat dat betreft ligt er denk ik ook wel een taak voor de nachtburgemeester. Onlangs hoorde ik bijvoorbeeld een verhaal van een bekende dat deze persoon uit een club is gezet. Ze bezocht een vrouwentoilet omdat ze zichzelf identificeert als vrouw. Het toont de bekrompenheid aan. Dus er is nog flink wat werk aan de winkel. Wel heb ik het gevoel dat er langzaam meer bewustzijn ontstaat voor het feit dat wij bestaan. En het is belangrijk dat er meer ruimte komt voor wie je bent.”

