Alle stadsgenoten samen aan tafel

Foto: Rieks Oijnhausen

Vismarkt diner, en allemaal mee eten… !

Het diner vindt plaats op maandagavond 26 mei op de Vismarkt en is bedoeld voor stadsgenoten met verschillende achtergronden, waaronder dak- en thuislozen, mensen met een verslavingsachtergrond, internationale studenten, vluchtelingen en gezinnen.

De organisatie wil via dit diner een brug slaan tussen verschillende groepen in de stad, door middel van een gratis maaltijd, drinken en live muziek. Het Vismarkt Diner is dus een bijzonder en verbindend evenement voor Groningen en iedereen wordt van harte uitgenodigd om de avond zelf bij te wonen. Simon van Dooren was namens de studentenvereniging de Navigators in de ochtendshow om er meer over te vertellen.



De OOG Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer en beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.