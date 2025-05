Akkoord cao openbaar vervoer: lonen gaan 6,5% omhoog, vakbonden voorzichtig positief

Foto: Sebastiaan Scheffer

Na lang onderhandelen is er dan toch een cao-akkoord bereikt voor de medewerkers in het openbaar vervoer. Vakbonden CNV en FNV laten weten voorzichtig positief te zijn, maar benadrukken dat de leden nog moeten stemmen.

De onderhandelingen gingen in januari van start en verliepen stroef, mede door de voorgenomen bezuinigingen van 330 miljoen van het kabinet. “Niet alleen hebben we veel verslechteringen kunnen tegenhouden, ook is er sprake van een redelijke loonsverhoging en vooral van een eerlijke reiskostenverbetering”, zegt Hanane Chikhi van CNV. “Het is nu aan de vakbondsleden om over het akkoord te stemmen.”

“Reiskostenvergoeding wordt verbeterd”

De cao Openbaar Vervoer omvat 13.000 werknemers in zowel het stads- als streekvervoer. Het akkoord voorziet in een looptijd van vijftien maanden: van 1 april 2025 tot 1 juli 2026. In die periode stijgen de lonen in totaal met 6,5%: 1,5% op 1 april 2025, 3% op 1 oktober 2025 en 2% op 1 april 2026. Bovendien krijgen parttimers voortaan een toeslag van 35% over hun extra gewerkte uren. Daarnaast is de reiskostenvergoeding verbeterd. Chikhi: “Dat was voor ons als CNV een belangrijk punt. Nu geldt nog een staffel. Het nieuwe systeem pakt een stuk eerlijker uit. Je hoeft straks geen geld meer te betalen om op je werk te komen. We hebben een verhoging afgesproken naar 21 cent per kilometer. Dat scheelt nagenoeg alle chauffeurs flink wat euro’s per maand.”

Jeugdlonen verdwijnen

De vakbonden hebben ook bereikt dat de jeugdlonen verdwijnen. “Waarom zou iemand die volwassen werk doet niet volwassen worden beloond? Daarom ben ik blij dat de jeugdtredes in de nieuwe cao niet voor zullen komen. Daar profiteren niet alleen de chauffeurs van. Ook de jonge medewerkers op kantoor, bij Service & Veiligheid en onder het technisch personeel hebben daar baat bij.”

Weinig afspraken over werkdrukvermindering

Toch is Chikhi niet helemaal tevreden. “We hebben maar heel weinig afspraken kunnen maken over werkdrukvermindering. Wel wordt voortaan in het dienstrooster een rustperiode opgenomen van ten minste twaalf uur na elke nachtdienst. Al met al zijn we voorzichtig positief over het totaalpakket”, zegt de CNV-bestuurder. “Maar het is uiteraard aan onze leden om hier een definitief oordeel over te vellen. De komende periode krijgen ze de gelegenheid te stemmen. Gaat een meerderheid akkoord, dan is de cao definitief.”