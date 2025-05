Aardbeving met kracht van 2.1 gemeten bij Warffum

Foto: Gijs Bouman -112groningen.nl

Bij Warffum in de gemeente Het Hogeland heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden. Dat meldt het KNMI.

Volgens het KNMI vond de beving plaats rond 22.57 uur. De aardbeving had een kracht van 2.1 op de schaal van Richter. Het KNMI meldde aanvankelijk dat het om een trilling ging, maar stelde dit later bij naar een geïnduceerde beving die plaatsvond op een diepte van 3,0 kilometer. Dit betekent dat de aardbeving een gevolg is van de gaswinning in het gebied. Op sociale media melden diverse mensen de beving gevoeld te hebben. Hielko schrijft: “Een beste klap zojuist hier in Warffum. Was dat een aardbeving?” Ook uit Den Andel en Winsum komen meldingen van mensen die de beving waargenomen hebben.

Gaswinning bij Warffum

In de omgeving van Warffum wordt nog altijd aardgas gewonnen. De gaswinning in het Groningenveld werd afgelopen herfst beëindigd. Maar dit geldt niet voor de winning in de kleine velden zoals die bij Den Andel en bij Grijpskerk. SP-Kamerlid Sandra Beckerman probeerde vorig jaar zomer om met een motie de gaswinning uit de kleinere velden ook te stoppen. Dit voorstel haalde toen geen meerderheid. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen, SodM, geeft de winning uit deze kleine velden nauwelijks risico’s zoals bodemdaling of aardbevingen. Minister Sophie Hermans (VVD) van Klimaat en Groene Groei besloot in maart van dit jaar dat er tot 2032 naar gas mag worden geboord. Omwonenden maken zich zorgen. Hermans is daar niet doof voor en heeft daarom afgesproken dat de winning wordt stilgelegd bij een beving groter dan 2.5 op de schaal van Richter. Als er een beving van meer dan 3.0 optreedt, wordt de winning definitief gestopt.

Zesde beving deze maand

De beving bij Warffum is de zesde beving deze maand. Op 2 mei vond bij Stedum een aardbeving plaats die een kracht had van 0.9 op de schaal van Richter. Op 7 mei trilde de bodem bij Middelstum (0.1). Afgelopen week vonden bevingen plaats bij Termunterzijl (0.7), Woldendorp (0.4) en Oldenzijl (1.2). De zwaarste aardbeving die ooit in Groningen is gemeten, was op 16 augustus 2012 bij Huizinge. Deze had een magnitude van 3.6 op de schaal van Richter.