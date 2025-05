Aardbeving met kracht van 1.4 op schaal van Richter bij Schildwolde

Bij Schildwolde heeft maandagochtend een aardbeving plaatsgevonden. Volgens het KNMI ging het om een beving met een kracht van 1.4 op de schaal van Richter.

De beving vond plaats om 09.27 uur op een diepte van 3.0 kilometer. Het ging om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied.

Het is de zevende beving die deze maand plaatsvindt in de provincie. De sterkste beving die in mei werd geregistreerd vond ruim een week geleden plaats bij Warffum. Deze beving had een kracht van 2.1 op de schaal van Richter