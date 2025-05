Aanpak Ring Zuid waarschuwt fietsers om uit te kijken voor losse steentjes

Op diverse fietspaden in het zuiden van de stad is afgelopen week een slijtlaag aangebracht. Aanpak Ring Zuid waarschuwt fietsers voor uitglijden.

De slijtlaag bestaat uit een bitumen emulsie, een soort asfaltmengsel, dat op de bestaande verharding is aangebracht. Daar bovenop is een gebroken steenslag, split, gelegd. “Dankzij deze slijtlaag is het asfalt beter beschermd tegen vuil, vocht en zware belasting”, schrijft Aanpak Ring Zuid. Andere voordelen zijn dat tussentijdse reparaties niet nodig zijn omdat het asfalt langer meegaat. Daarnaast wordt door de slijtlaag het asfalt stroever, wat bij nat weer voor extra veiligheid zorgt.

Maar er zijn ook nadelen. Het split bestaat in het begin uit losse steentjes. Deze moeten eerst goed ingereden worden. “Hoe meer verkeer het erover heen rijdt, hoe meer de steentjes vermalen worden. Als fietser moet je oppassen voor uitglijden, vooral in de bochten.” Aanpak Ring Zuid geeft aan dat over twee weken een veegmachine langs komt om de dan nog losliggende steentjes op te ruimen. “Dan is ook de grootste overlast verdwenen.”