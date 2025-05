Aanpak Ring Zuid komt met fietsroute langs highlights ringweg

Foto Joris van Tweel

Na jaren hard werken komt het project Ring Zuid langzaam tot een einde. Voor Aanpak Ring Zuid is dit de reden om een fietsroute te lanceren die je langs de highlights van de zuidelijke ringweg voert.

“Nu de werkzaamheden zo goed als klaar zijn, hebben we een nieuwe fietsroute langs de grootste veranderingen gemaakt”, schrijft Aanpak Ring Zuid. “De route is in totaal ongeveer twaalf kilometer. Ze brengt je langs tien punten die helemaal vernieuwd zijn. Je kunt op verschillende plekken starten.” De route voert onder andere via de dubbele rotonde bij Corpus den Hoorn, de Julianabrug, de fietsvallei bij de Brailleweg en het Zuiderplantsoen.

Aanpak Ring Zuid: “Tijdens het afleggen van de route ga je regelmatig onder de ringweg door of eroverheen. Zo fiets je beurtelings aan de noordzijde en de zuidzijde van de ringweg. Je kunt hierdoor de route ook makkelijk in delen fietsen. De route is ook geschikt voor wandelaars. Je loopt dan wel af en toe over een fietspad, maar dit is toegestaan.” De route vind je op deze website.