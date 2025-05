4 Mijl van Groningen start uur eerder zodat meer mensen mee kunnen lopen

Foto: Rieks Oijnhausen

De start van de Menzis 4 Mijl van Groningen wordt met een uur vervroegd. Dit om meer mensen te laten mee doen aan de loop tussen Haren en Groningen.

Vorig jaar deed in de 37e editie van het evenement een recordaantal van 25 duizend deelnemers mee. Dat was toen het maximale aantal. De organisatie zegt dat er nu 3500 extra startplaatsen zijn. In totaal 28.500.

Inschrijving open

De inschrijving voor de wedstrijd op zondag 12 oktober is vandaag (donderdag) geopend. De dag er voor is de 4Mijl4You waar mensen op allerlei manieren de 6,4 kilometer kunnen afleggen. Ook die inschrijving is open. “We raden geïnteresseerden aan om niet te lang te wachten. Startbewijzen zijn populair en de afgelopen editie waren ze uitverkocht”, aldus de organisatie.

Grote Markt

De finish van 4Mijl4You is in overleg met zorginstellingen verplaatst naar de Grote Markt. Dat is gunstiger voor de cliënten van de zorginstellingen die mee lopen. De Vismarkt blijft het eindpunt van de 4 Mijl. Kinderen tot en met elf jaar kunnen voortaan gratis mee doen aan het evenement.

Kankerbestrijding

Het goede doel is dit jaar KWF Kankerbestrijding. Het geld dat opgehaald wordt gaat naar het UMCG voor onderzoek naar kanker. Ook gaat geld naar het Hamelhuys, het centrum voor leven met en na kanker in Groningen.

Ook werd bekend gemaakt dat zorgverzekeraar Menzis nog drie jaar langer hoofdsponsor is van de 4 Mijl en de 4Mijl4You.