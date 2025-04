Zwemmen in vijver Stadspark kan pas eind deze maand

Foto via Google Maps - Streetview

De opening van de nieuwe zwemvijver in het Stadspark van Groningen is uitgesteld met een paar weken. De vijver zou op 1 mei open gaan, maar door vertraging in de levering van materialen is dat niet gelukt.

Volgens de gemeente ontbreken nog een aantal voorzieningen voor in en rond het water van de Springervijver. De verwachting is nu dat alles eind mei klaar is.Het is de tweede keer dat de opening wordt uitgesteld. Oorspronkelijk zou de vijver al in de zomer van 2023 opengaan.

De gemeente hoopt dat de zwemvijver drukte op het stadsstrand en in het Noorderplantsoen helpt verminderen. De zwemzone komt in het midden van de Springervijver en wordt met boeien afgezet. Zwemmen mag alleen vanaf de kade bij het Stadsparkpaviljoen. Springen vanaf het gras is niet toegestaan, om schade aan de natuur te voorkomen. De afgebakende zone is 100 meter lang en 20 meter breed. Er komen twee drijvende steigers met trappetjes en drie rustboeien in het water,