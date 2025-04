Zwembad Hoogkerk krijgt glijbaan: “Lang gekoesterde wens”

Foto via Gemeente Groningen

Een wens gaat dit seizoen in vervulling voor openluchtzwembad Hoogkerk. Er komt namelijk een glijbaan. Volgens Martijn Wieringa van het bestuur van het zwembad is het niet de enige investering.

Hoi Martijn! De glijbaan kan aangeschaft worden dankzij Sterk Hoogkerk hè?

“Klopt. We zijn dit jaar opnieuw deelnemer van dit initiatief. Met Sterk Hoogkerk is het mogelijk om gemeentegeld uit te geven in ons dorp. Dit jaar hebben we verschillende ideeën ingediend onder de thema’s ‘Schoon Hoogkerk’ en ‘Sport en Bewegen’. Eén van die ideeën is een glijbaan. Een nieuwe glijbaan voor het zwembad die jongeren stimuleert om te bewegen en sociaal plezier te maken. Eerder hebben we al een bedrag van ruim 17.000 euro opgehaald. Van het initiatief krijgen we nu 25.000 euro. Het goede nieuws is dat de glijbaan inmiddels besteld is en dit seizoen geplaatst gaat worden. Daar zijn we heel blij mee.”

En dat is niet het enige hè?

“We hebben inderdaad ook een onkruidverwijderaar aan kunnen schaffen. Vrijwilligers zijn vaak lang bezig met het verwijderen van onkruid. Met een onkruidverwijderaar, die werkt op een accu, wordt dit werk makkelijker. En daarnaast hebben we een schaduwdoek aan kunnen schaffen voor het peuterbad. Voorheen stond dit bad vol in de zon. Door het schaduwdoek kunnen we het peuterbad nu afdekken. Ook daar zijn we heel blij mee.”

Het zwembad staat aan de vooravond van een nieuw seizoen. Jullie zijn ook al druk met de voorbereidingen hè?

“Dat klopt. Tijdens NLDoet hebben we een erg succesvol weekend gehad. Voor het tweede jaar op rij hadden we ons hiervoor aangemeld, en dit was wederom een succes. Vrijwilligers hebben ons geholpen met het schoonmaken van het bad. Een week eerder had de gemeente al grof snoeiwerk verricht. Doordat we de baden goed schoon hebben kunnen maken, hebben we onlangs de baden kunnen vullen met water. Hierbij kregen we hulp van de brandweer.”

Het geheim van het succes; is dat wellicht ook de grote groep vrijwilligers?

“We hebben op dit moment een groep van zo’n vijftig vrijwilligers en twintig betaalde toezichthouders. De vrijwilligers zijn bijvoorbeeld actief met het schoonmaken van het bad, kassawerkzaamheden of zijn actief in de kiosk of met de techniek en het uitvoeren van klussen in en rond het zwembad. Je kunt inderdaad spreken van een actieve en betrokken groep mensen.”

Voor we een duik in het water kunnen nemen moeten we nog even geduld hebben hè?

“Op 19 april gaan we open. Vandaag en ook volgende week zijn we al wel geopend voor mensen die in de voorverkoop een abonnement willen aanschaffen. De komende periode moeten we nog het één en ander doen. Zo gaan we komende week starten met het verwarmen van de baden. Hopelijk is het dan op 19 april warm genoeg om de eerste baantjes te kunnen trekken.”

Wieringa was zaterdag te gast in het radioprogramma Laan & De Vries op OOG Radio. Hij vertelt dat er veel vrijwilligers bij het zwembad betrokken zijn: