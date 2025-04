Zware nederlaag Donar tegen Heroes Den Bosch

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie

De basketballers van Donar hebben woensdagavond in Den Bosch verloren van Heroes Den Bosch. Na een gelijkopgaand eerste kwart ging het helemaal mis: 96-59.

Bij Donar kwamen Zach Harvey, David Gabrovsek en James Karnik niet in actie. Verloren de Groningers anderhalve week nog nipt van de Bosschenaren in de bekerfinale, woensdag was het verschil na het eerste kwart (22-21) veel groter. De Bosschenaren liepen in het tweede kwart uit tot 46-33. Na rust lukte het Donar niet om de aansluiting te vinden. Integendeel: het verschil werd steeds groter. Aan het eind van het derde kwart was de stand 74-49. Ook het laatste kwart werd, net als de twee kwarten daarvoor, met 12 punten verschil gewonnen door de thuisploeg.

Topscorers bij Donar waren Filip Brankovic met 18 punten, Tavian Dunn-Martin met 12 punten en Kjeld Zuidema met 10 punten. Bij Heroes Den Bosch was Le’tre Darthard topscorer met 32 punten.

Donar staat op de zestiende plaats in de BNXT League met 14 punten uit 26 wedstrijden. Komende zondag speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau om 17.00 uur in Martiniplaza tegen Windrose Giants Antwerp.