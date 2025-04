Zuidzijde winkelcentrum Paddepoel verandert in kale bouwvlakte

Foto: Nick Haverkort

De grootschalige verbouwing van winkelcentrum Paddepoel is in volle gang. In januari startte de sloop van de panden aan de Dierenriemstraat, waar voorheen H&M en Xenos gevestigd waren.

De zuidzijde van het winkelcentrum is inmiddels veranderd in een kale bouwvlakte. Op die plek verrijst straks een nieuwe Jumbo-supermarkt van achttienhonderd vierkante meter. Daarnaast komen er een sportschool en twee andere winkels . De oplevering staat gepland eind 2025.

Gapend gat

Vanaf de start van de werkzaamheden zijn er op verschillende plekken voorbereidende maatregelen getroffen. Zo werden bouwhekken geplaatst en verschenen er hoge voorzetwanden in het winkelcentrum. Sinds april is de sloop ook duidelijk zichtbaar vanaf de Pleiadenlaan. Wat voorheen het achterterrein voor de bevoorrading van winkels was, ligt er nu volledig open bij.

Met de komst van een tweede A-supermarkt komt een langgekoesterde wens van de gemeente Groningen en de winkeleigenaren uit. Winkelcentrum Paddepoel, naar eigen zeggen het grootste overdekte winkelcentrum van Noord-Nederland, hoopt met deze vernieuwing zijn positie te versterken en beter aan te sluiten op de wensen van het winkelend publiek.