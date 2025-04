Zorgen over afname sociale huurwoningen in wijkvernieuwingswijken

Foto: Ruben Feiken

Verschillende fracties in de gemeenteraad maken zich zorgen over de voorraad sociale woningbouw die overblijft na wijkvernieuwingstrajecten. In verschillende wijken en buurten zal het aantal sociale huurwoningen af gaan nemen.

“Het ontstaan van de wijkvernieuwing komt niet uit de lucht vallen”, vertelt raadslid Hans de Waard van SP. “Bewoners in de wijken hebben zich hier sterk voor gemaakt. En dat horen wij ook als we van deur tot deur gaan. Er wonen hele sterke mensen. Mensen die de klappen opvangen van de grootste kabinetsplannen. Toch zijn ze trots op hun buurt en omgeving. Er wordt gedroomd en gestreden. En die strijd is nodig om aandacht te krijgen. We herinneren ons allemaal nog het verhaal dat een inwoonster uit de Indische Buurt twee jaar geleden met ons deelde. Ze was vertrokken vanuit Midden-Amerika om hier een bestaan op te bouwen, waarbij ze maar niet kon begrijpen dat we mensen hier in schimmelhuizen laten wonen. Het op gang brengen van de wijkvernieuwing is het resultaat van veel strijdbare inwoners.”

Wethouder Eelco Eikenaar (SP): “Gemengde wijken vormen de basis van een gezonde en ongedeelde stad”

De wijkvernieuwing richt zich op een groot aantal wijken. Het vindt bijvoorbeeld plaats in de Wijert in het zuiden, Beijum en Lewenborg in het oosten en alle wijken in het noorden. “Het zijn stuk voor stuk prachtige wijken waar inwoners met veel plezier wonen en leven”, vertelt wethouder Eelco Eikenaar (SP) van Armoede. “Toch wonen er in verhouding ook veel inwoners met minder mogelijkheden en kansen. Onze visie is dat gemengde wijken de basis vormen van een gezonde ongedeelde stad.” Of zoals Sophie Middelhuis van GroenLinks het verwoord: “Iemand in het noorden van de stad leeft gemiddeld acht jaar minder lang dan iemand die in het zuiden woont.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Meer woningen betekent minder groen”

Om dit gelijk te trekken wordt er dus gewerkt aan een gemengde wijk. Heel concreet betekent dit dat in verschillende wijken de woningvoorraad wordt aangepast zodat gezinnen met verschillende inkomens in een wijk gaan wonen. En daar zijn zorgen over. Jim Lo-A-Njoe van D66: “Gemengde wijken dragen bij aan leefbare en veilige wijken en dorpen. Maar een groene openbare ruimte heeft hier ook een positief effect op. Uit de plannen blijkt dat meer woningen toe worden gevoegd in een wijk. Dit gaat ten koste van groen. Mijn appèl is om wel rekening te houden met groen.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “In De Hoogte gaan achttien kabouterhuisjes gesloopt worden”

Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden is het daar mee eens: “Aan de Van Oldenbarneveltlaan in de wijk De Hoogte staan achttien kabouterhuisjes met enorm veel groen er om heen. Door de wijkvernieuwing moeten deze huisjes plat. De mensen hebben er paradijselijke tuintjes met een verscheidenheid aan biodiversiteit. De bewoners vroegen ons of de bomen blijven staan als de huizen plat gaan. Nee, hebben wij als partij gezegd toen we daar op visite waren. Hoe moeten we hier mee verder? We kunnen bewonersgemeenschappen die zijn ontstaan toch niet uit elkaar trekken? Onze oproep is om dergelijke gemeenschappen te koesteren.” Izaäk van Jaarsveld van het CDA: “Het is heel mooi dat u dit adresseert. Maar komt u ook met een voorstel?” Van der Laan: “We hebben deze bewoners adviezen gegeven in wat ze kunnen doen. Mijn verwachting is dat we hier nog wel wat van gaan horen.”

Hans de Waard (SP): “Dat mensen in sommige gevallen niet terug kunnen naar hun wijk is tragisch”

Een wijkvernieuwing die met sloop-nieuwbouw gepaard gaat maakt meer partijen bezorgd. De Waard: “Het aantal sociale huurwoningen in deze wijken moet omlaag om er daarmee voor te zorgen dat er meer doelgroepen komen te wonen. Dat mensen uit hun huizen moeten, en in sommige gevallen ook niet terug kunnen naar hun wijk, is tragisch. Aan de andere kant is sloop-nieuwbouw ook goed, want in sommige gevallen zijn woningen niet te redden. Wel wil ik binnenkort met een initiatiefvoorstel komen om het aantal sociale huurwoningen in de hele gemeente omhoog te brengen.”

Joren van Veen (PvdA): “Sociale huurwoningen toevoegen boven winkelcentrum Paddepoel”

Joren van Veen van de PvdA vindt het belangrijk dat mensen in de wijk kunnen blijven wonen. “Je zou sociale huurwoningen toe kunnen voegen op plekken zoals boven winkelcentrum Paddepoel. Op andere plekken kun je dan koopwoningen toevoegen. Het is belangrijk om voldoende sociale huurwoningen te behouden. Maar je wilt ook een betere mix. Als het percentage andersoortige woningen toeneemt, wordt het een wijk met verschillende inkomensgroepen. Zulke wijken kunnen beter de uitdagingen waar we als samenleving mee te maken hebben.”

Wethouder Eelco Eikenaar (SP): “Effectief wordt het aantal sociale huurwoningen groter”

Volgens wethouder Eikenaar moet er ongelijk geïnvesteerd worden om tot gelijke uitkomsten in de gemeente te komen. Volgens hem moeten partijen geen zorgen hebben over groen: “Ja, we gaan verdichten door extra huizen te bouwen. Maar als ik de stukken doorneem, dan wordt ‘groen’ daar vaak in genoemd. Groen is één van de eerste dingen waar aan gedacht wordt.” Ook qua sociale huurwoningen moeten partijen geen zorgen hebben. “Effectief wordt het aantal groter, maar procentueel neemt het aantal van deze woningen in wijken af. In nieuwe wijken als de Suiker, Meerstad en Stadshavens voegen we sociale huurwoningen toe.”

Niels Hilboesen (Stadspartij 100% voor Groningen): “Is het geen gevaar als je een straat anders in gaat richten?”

Daar reageert Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen kritisch op: “Als je sociale huurwoningen gaat slopen, dan richt je straten anders in. De gemeenschap in een straat verandert dan. Neem de Oosterparkwijk. Dat is een volksbuurt waar veel waarde aan wordt gehecht. Is dat geen gevaar?” Eikenaar: “We voeren sloop-nieuwbouw alleen uit op die plekken waar het nodig is. Dus niet in de Oosterparkwijk. En ook niet in Vinkhuizen. In deze wijk ligt de wijkvernieuwing op het gebied van het verbeteren van woningen en wegen. We hebben oog voor het sociale, en op sommige plekken maakt dit het niet makkelijk.”

Initiatiefvoorstel en motie

Behalve het initiatiefvoorstel van de SP om het aantal sociale huurwoningen naar een hoger peil te trekken, overweegt de PvdA een motie voor een toegangspoort naar de wijkvernieuwingswijken. Van Veen: “We moeten niet alleen de wijken zelf aanpassen, maar ook een straat of een tunnel naar een wijk toe. De onderdoorgang bij het Noorderstation bijvoorbeeld of de tunnels onder de westelijke ringweg. Daarmee maken we de wijken nog mooier.”