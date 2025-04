Zonnig weekend wordt stuk kouder, kans op regen blijft komende week klein

Foto: Joris van Tweel

Wie de komende dagen naar buiten gaat, ontkomt er waarschijnlijk niet aan toch weer een jas aan te trekken. Hoewel het overwegend zonnig blijft, wordt het een stuk kouder. ’s Nachts bereikt het kwik zelfs weer het vriespunt. Neerslag blijft echter ver weg, ook volgende week.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag is het al een stuk minder warm dan voorgaande dagen. Het wordt ongeveer 13 graden. Wel is het zonnig en er waait een matige wind uit het noordoosten, windkracht 3 tot 4. In de nacht minima rond het vriespunt.

Zondag komt het kwik overdag nog wat lager uit. Het wordt 9 of 10 graden en daarmee is het een paar graden te koud voor de tijd van het jaar. Er is veel zon, maar er ontstaan ook een paar stapelwolken. De wind uit het oosten is zwak of matig windkracht 2 tot 4. In de nacht is het fris met minima rond het vriespunt en kans op lichte vorst. Aan de grond zware nachtvorst.

Kijken we nog wat verder vooruit, dan zien we dat de noordelijke stroming voorlopig in stand blijft. Maandag en met woensdag wordt het ’s middags een graad of 10/12. Het is op deze dagen droog met geregeld zon maar er trekken ook wolkenvelden over. In de nachten is er tijdens langere opklaringen kans op grondvorst.

De hele week is de kans op neerslag erg klein en duurt de heersende droogte voort. Zetten we alle computerberekeningen op een rijtje dan is de conclusie dat er pas halverwege de maand toenemende kans is op een ander stromingspatroon waarbij neerslag weer tot de mogelijkheden behoort.