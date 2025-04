‘Zondag zonovergoten, ook komende dagen veel ruimte voor de zon’

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

De zon krijgt de komende dagen veel ruimte. Ook de temperatuur zit in de lift waarbij het op woensdag mogelijk 19 graden kan gaan worden.

Zondag begint de dag zonnig. Bij een zwakke wind uit oostelijke loopt de maximumtemperatuur uiteindelijk op naar zo’n 16 of 17 graden. De nacht naar maandag verloopt helder waarbij de minimumtemperatuur uitkomt op zo’n 6 of 7 graden. Ook maandag begint stralend. In de avonduren is er kans op wat bewolking, maar het blijft dan droog. Bij een zwakke wind uit het zuiden, later draaiend naar het noorden, wordt het 18 graden.

Op dinsdag wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft droog. Dan wordt het 16 of 17 graden. Op woensdag krijgt de zon weer alle ruimte en kan het mogelijk 19 graden gaan worden.