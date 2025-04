‘Zondag veel zon maar wel frisser, komende dagen wisselend bewolkt’

Foto: Joris van Tweel

De zon krijgt de komende dagen veel ruimte. Wel is het frisser in vergelijking met de afgelopen dagen.

Zondag verloopt zonovergoten. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten is het met 9 of 10 graden wel wat frisser. In de namiddag is er kans op een stapelwolk. Het blijft droog. In de nacht naar maandag is het helder en ligt de minimumtemperatuur rond het vriespunt. Aan de grond is nachtvorst mogelijk. Op maandag zijn de veranderingen klein. De zon krijgt veel ruimte, maar er is iets meer bewolking. De temperatuur ligt rond de 10 of 11 graden.

Op dinsdagochtend is er eerst de kans op mist. Overdag trekken er wolkenvelden over, maar het blijft droog. Het wordt 11 of 12 graden. In de nachten is er kans op grondvorst.