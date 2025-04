“Zon en wolken wisselen elkaar af op maandag, komende dagen buien”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen komt het regelmatig tot buien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis verandert er aan de temperatuur weinig en kan het op dinsdag mogelijk 24 of 25 graden worden.

“Maandag wisselen zon en stapelwolken elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Op de meeste plaatsen blijft het droog en wordt het 18 of 19 graden bij een matige zuidelijke wind, kracht 3. In de nacht naar dinsdag zijn er opklaringen en liggen de minimumtemperaturen rond de 8 graden.

Dinsdag wordt het een zeer warme dag voor de tijd van het jaar. De temperatuur loopt op naar 24 of 25 graden. Er is veel zon, maar vooral later op de dag neemt de kans op een paar buien toe, daarbij is er een kleine kans op een slag onweer.

Woensdag is er eerst geregeld zon en wordt het 15 tot 17 graden. Later op de dag neemt de kans op buien vanuit het zuiden toe.