Zes jaar cel voor Groninger na handel in drugs en wapens

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een 38-jarige man uit Groningen is veroordeeld tot zes jaar cel voor het verhandelen van drugs en wapens via het darkweb, het produceren van synthetische drugs en witwassen.

Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag.

Het Openbaar Ministerie had zeven jaar cel geëist. De straf valt lager uit omdat de man werd vrijgesproken van het bezit van wapens en munitie. Die werden begin 2020 aangetroffen in de woning van zijn vader na een schietincident in Paterswolde.

De man kwam opnieuw in beeld toen zijn telefoon werd gekoppeld aan een gebruikersaccount binnen het versleutelde berichtenplatform Sky ECC. Het platform wordt regelmatig gebruikt door criminelen die anoniem en beveiligd willen communiceren.

De berichten, die inmiddels door politie en justitie zijn gekraakt, maakten duidelijk dat hij actief was in de online drugshandel. Zo produceerde hij onder andere MDMA in een loods in Groningen. Ook verhandelde hij volgens de rechter wapens. De man had daarnaast valse identiteitsdocumenten in bezit en leefde in luxe.

Het OM vroeg om onmiddellijke gevangenzetting van de Stadjer, de rechter vond dat niet nodig. Hij had bijna een jaar in voorarrest gezeten en was al enige tijd op vrije voeten onder voorwaarden. Omdat hij zich aan alle afspraken hield en de kans op herhaling laag wordt ingeschat, ziet de rechter geen reden om hem direct weer vast te zetten.