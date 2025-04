Zero-emissiezone in binnenstad vanaf dinsdag van kracht

Vanaf 2030 mogen bestel- en vrachtauto’s alleen nog de binnenstad van Groningen inrijden als ze uitstootvrij zijn. De gemeente voert daarom, vanaf deze dinsdag, op gefaseerde wijze een zero-emissiezone in.

Toegangsregels en overgangsregeling

Nieuwe bestel- en vrachtauto’s die na 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet, moeten volledig emissievrij zijn. Voor bepaalde bestaande voertuigen geldt een overgangsregeling tot uiterlijk 2030. Dit betekent dat sommige voertuigen onder bepaalde voorwaarden nog toegang krijgen.

In het onderstaande schema is te zien welke voertuigen vanaf wanneer de binnenstad niet meer in mogen. Wie wil weten of zijn voertuig nog de binnenstad in mag, kan dit controleren via de kentekencheck op deze website.

Het kabinet overweegt daarnaast om de toegang voor bestelauto’s met emissieklasse 6 met een jaar te verlengen, tot 1 januari 2029. Dit is echter nog niet officieel vastgelegd.

Ontheffingen en uitzonderingen

In sommige gevallen kunnen ondernemers een ontheffing aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld als er geen uitstootvrij alternatief beschikbaar is of als de levertijd van een nieuw voertuig te lang is. Ook kunnen ondernemers maximaal twaalf incidentele ontheffingen per jaar aanvragen.

Daarnaast gelden er uitzonderingen voor personenauto’s, taxi’s, oldtimers (veertig jaar en ouder), rolstoeltoegankelijke voertuigen en bepaalde bijzondere voertuigen jonger dan dertien jaar.

Venstertijdengebied markeert uitstootvrije zone

De zero-emissiezone heeft dezelfde grenzen als het venstertijdengebied. Dit betekent dat bestel- en vrachtauto’s alleen tussen 5:00 en 12:00 uur de binnenstad mogen inrijden. Buiten deze tijden is een aparte ontheffing nodig.

Bij de ingangen van de zero-emissiezone hangen ANPR-camera’s. Deze controleren of voertuigen voldoen aan de regels. Is dit niet het geval, dan volgt er een boete. De zone is aangegeven met verkeersborden bij alle ingangen.

Invloed op bedrijven en bewoners

De invoering van de zero-emissiezone heeft gevolgen voor bedrijven die leveringen doen in de stad. Pakketjes worden bijvoorbeeld vaker met een fietskoerier bezorgd en aannemers zullen met emissievrije voertuigen moeten werken.

Voor bewoners heeft de maatregel weinig impact. Personenauto’s mogen nog steeds de binnenstad in. Wel is het belangrijk om bij verhuizingen rekening te houden met de regels. Een verhuisbusje moet emissievrij zijn of de verhuurder moet een ontheffing hebben.

Particulieren met een bestelauto die niet zakelijk wordt gebruikt, kunnen eveneens een ontheffing aanvragen.