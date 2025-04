Zeges voor Be Quick 1887, Stadspark, Groninger Boys en GRC

Quinten Kruizenga van Stadspark aan de bal tegen Siddeburen (Foto Martijn Minnema)

Be Quick 1887 won bij Rolder Boys en staat nog maar twee punten achter PKC’83. GRC is weer een flinke stap dichter bij de titel in 2H dankzij een uitzege op nummer drie Alcides. Stadspark boekte een eenvoudige zege en is koploper in de derde periode. Groninger Boys pakte drie dure punten in de strijd om degradatie play offs te ontlopen. Forward en GVAV Rapiditas verloren.

Be Quick 1887 bracht het verschil met koploper in crisis (2 zeges in de laatste 8 duels) PKC terug tot twee punten. In Rolde werd 1-5 van Rolder Boys gewonnen. Be Quick stond al snel op 0-2, door treffers vlak na elkaar gescoord was het na een dik kwartier via Sven van der Velde en Siemen Krikke (die tegen zijn oude ploeg speelde) succesvol. Tien minuten later was het weer spannend, Rolder Boys kwam op 1-2. Kort na rust was er rood voor een Rolder Boy en liep Be Quick via Patrick Helbig (50′), Sil Kramer (63′) en Jesper Oosterbaan (80′) uit naar 1-5. Be Quick staat nu tweede, de voorlaatste wedstrijd in 1H is PKC’83-Be Quick 1887.

GRC won bij nummer drie Alcides met 2-4 en heeft 7 verliespunten minder dan nummer twee VKW. Dat haalt donderdag in tegen hekkensluiter Jubbega. Mocht VKW op 4 mei verliezen bij nummer drie Alcides dan kan GRC die dag bij Forward kampioen worden. Zelf won GRC vanmiddag met 2-4 van datzelfde Alcides. Een 1-0 achterstand werd kort voor rust ongedaan gemaakt door Mo Shabeel. Na rust was Noël Buurma de grote man. Hij zette GRC met een puntgave hattrick op een 4-1 voorsprong. Kort voor tijd deed Alcides nog iets terug.

Forward ging op eigen veld met 0-2 onderuit tegen GOMOS. Forward staat vijfde.

GVAV Rapiditas staat op plek tien net boven de streep, ondanks een 3-0 nederlaag in Sneek tegen LSC 1890.

In 3O is SC Stadspark aan een prima 2025 bezig. Al acht duels ongeslagen en zes keer gewonnen. Vanmiddag boekte het een makkelijke zege op Siddeburen, de vijfde winstpartij op rij. Daarmee klimt Stadspark naar plek twee (wel met 8 verliespunten meer dan koploper SVZ) en is het met nog drie wedstrijden te gaan koploper in de derde periode.

Siddeburen had weinig tot niks in te brengen tegen Stadspark. Na 45 minuten eenrichtingsverkeer stond het bij rust al 3-0. Quinten Kruizenga opende al na zes minuten de score met een bekeken schot. Ondanks een enorm veldoverwicht duurde het tot de 35′ minuut voordat de 2-0 viel. Tiuri Schieving schoot raak uit een voorzet. Kort voor rust viel de 3-0, Winston Bendt maakte hem na een assist van Kruizenga. Na rust was Stadspark nog steeds veel beter maar was de scherpte wel wat minder. Een kwartier voor tijd viel de 4-0, de tweede treffer van Schieving.

Groninger Boys is met 9 uit 4 gedeeld tweede in de derde periode, maar zal vooral naar beneden kijken. Het staat net boven de streep met drie punten meer dan Siddeburen. Dat is mede te danken aan een 1-3 zege bij ASVB. Jaeden Plassaer en Aaron van den Berg zorgden binnen twintig minuten voor 0-2. Na rust scoorde Robby van Sluis de 0-3.

ASVB kwam nog op 1-3 maar de zege kwam niet verder in gevaar voor Groninger Boys.

In 4B stonden de onderste twee tegenover elkaar. Groen Geel won met 5-1 van Eext waardoor het van plek wisselt met Eext. Alleen de club die laatste staat degradeert rechtstreeks. Groen Geel heeft nu twee punten meer dan Eext, wat wel een wedstrijd minder speelde. Op 21 april kan Eext al revanche nemen, dan spelen beide clubs opnieuw tegen elkaar.

Engelbert verloor met 5-0 van Nieuw Buinen en staat negende.