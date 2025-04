Worden inwoners goed vertegenwoordigd in bewonersorganisaties? “Qua geluid leg ik het af”

In Lellens is het makkelijker om bewoners te verenigen dan in een wijk als Vinkhuizen. Foto: Google Maps

Bewonersorganisaties en -initiatieven verrichten belangrijk werk in de gemeente. De Werkgroep Toegankelijk Groningen uit echter de zorg dat niet alle bewoners een stem hebben binnen deze organisaties. Die zorg wordt gedeeld door de fractie van Student & Stad.

“Wij hebben er weinig vertrouwen in dat bepaalde groepen inwoners ook goed betrokken worden bij de dialoog bij onderwerpen die in een wijk of buurt spelen”, vertelt Marlieke de Jonge van de werkgroep. “Wij denken bijvoorbeeld aan studenten, werkende tweeverdieners, mensen met een andere culturele- of migratie-achtergrond, vluchtelingen en trekvogels. Wij hebben er geen bezwaar tegen dat de gemeente gebiedsgericht werken hoog in het vaandel heeft staan. Wel vinden we het belangrijk dat voorkomen wordt dat bepaalde groepen buiten beeld raken, omdat ze niet goed in een model passen.”

In de gemeente zijn er 54 bewonersorganisaties

De gemeente Groningen vindt bewonersorganisaties en -initiatieven van grote waarde. Aangezien zij zorgen voor een sterke sociale basis en leefbaarheid in een wijk of dorp. Een bewonersvereniging of -organisatie is een groep vrijwilligers. Zij zetten zich in voor de belangen van de inwoners van hun dorp of wijk. De vrijwilligers helpen de gemeente om een helder beeld te krijgen van de wensen en behoeften van de inwoners. De organisaties zorgen voor een gevoel van saamhorigheid en voor verbinding tussen bewoners van een wijk of dorp. In de gemeente Groningen zijn er 54 organisaties te vinden die zich hier voor inzetten. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) verwacht dat dit aantal de komende jaren zal gaan toenemen.

“Qua geluid leg ik het af tegen de meerderheid”

De Werkgroep Toegankelijk Groningen zegt vaker aandacht gevraagd te hebben voor het punt om alle bewoners een stem te geven en is teleurgesteld dat hier niks mee is gebeurt. Fettie Mollema van de PvdA: “Maar bedoelt de werkgroep dan dat het gebiedsgericht werken teveel dichtgetimmerd is, waardoor er te weinig ruimte is voor minder vertegenwoordigde groepen in een wijk of dorp?” De Jonge: “Ja. Er zitten bijvoorbeeld te weinig blinden, slechtzienden of mensen met een handicap in de verenigingen. Qua geluid leg ik het af tegen een meerderheid in de groep.”

“Op meer hoef ik niet te rekenen”

Maar de zorgen bij De Jonge gaan verder: “Mensen in mijn straat bijvoorbeeld die tweeverdieners zijn, die hebben geen tijd om te participeren in bewonersorganisaties. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor trekvogels (mensen die relatief kort in een buurt wonen, red.). Terwijl we het wel hebben over een stad die van ons allemaal is.” Jalt de Haan van het CDA kan De Jonge niet helemaal volgen. “Als je binnen een bewonersorganisatie actief bent, dan maak je een punt duidelijk. De organisatie doet daar dan toch iets mee?” De Jonge: “Ik zit in de leukste bewonersorganisatie die je maar in onze gemeente kunt vinden. Ik heb ze geleerd dat ze de aanduiding ‘invalide’ niet moeten gebruiken. Maar op meer hoef ik niet te rekenen.”

“Meebewegen met de tijd”

De Werkgroep Toegankelijk Groningen benadrukt het belang van meegaan met de tijd: “De tijden veranderen; werkwijzen van dertig jaar geleden zijn nu achterhaald. Mensen laten zich op een andere manier gelden en manifesteren. Jongeren bijvoorbeeld. Zij surfen makkelijk vanaf hun apparaten de hele wereld over, terwijl ze hun wijk veel slechter kennen. Daarin moeten we echt gaan meebewegen.”

Weinig jongeren

Een soortgelijke zorg leeft bij Student & Stad. Wieke van Heteren: “Het is essentieel dat alle inwoners vertegenwoordigd worden in organisaties en initiatieven. Dus ook jongeren en studenten. In de praktijk blijken deze groepen vaak niet betrokken bij dergelijke initiatieven. Dat is jammer. Actieve betrokkenheid zorgt voor meer verbinding.” De Haan: “Maar het is toch aan studenten zelf om zich aan te sluiten?” Van Heteren: “Wij zien dat deze groep het lastig vindt om de klik te vinden of niet weten waar ze terecht kunnen.” De Haan: “Maar als er één groep is die ontzettend digitaal vaardig is, dan zijn het de jongeren. Als er één groep is die met een initiatief ergens moet komen, dan is het toch deze groep?” Van Heteren: “Als je wilt dat iedere groep mee doet, dan zul je echt moeten kijken hoe je deze het beste kunt bereiken.”

Jan Visser (GroenLinks): “Zelf actief op zoek gaan naar groepen”

Andere partijen komen met een vergelijkbaar geluid. Jan Visser van GroenLinks: “We moeten groepen die niet automatisch aan bod komen hier wel bij proberen te betrekken door zelf actief op zoek te gaan naar deze groepen. Dat is ons verzoek.” Kelly Blauw van de PVV: “Het is belangrijk dat we alle organisaties aan tafel blijven uitnodigen, ook wanneer zij kritischer zijn op bepaalde onderwerpen.” De Haan van het CDA: “Het is essentieel dat we een samenleving creeëren die naar elkaar omkijkt. We moeten ons niet teveel bemoeien met de initiatieven zelf.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Ik ben fan van bewonersorganisaties”

Wethouder Jongman is het in zekere zin met de partijen eens, maar geeft aan dat elk dorp of wijk wel zijn uitdagingen heeft: “Ik ben fan van bewonersorganisaties. Hoe zij zich met hart en ziel inzetten om een wijk of dorp mooier te maken, en inwoners minder eenzaam laten voelen, dat is van groot belang. Maar in een dorp als Lellens is dit wel makkelijker te realiseren dan in bijvoorbeeld Vinkhuizen. Dat ontslaat ons echter niet van de verplichting om ons hiervoor in te zetten: welke stappen kunnen we ondernemen om zoveel mogelijk mensen bij deze organisaties te betrekken? Informele contacten kunnen we ook verbinden aan formele contacten, zodat we oog en oor hebben voor de mensen die er niet direct bij aanwezig zijn.”

“Jongeren zijn altijd welkom binnen bewonersorganisaties”

De wethouder realiseert zich dat de samenleving niet maakbaar is: “Wat wij proberen is waarderen. Dat staat ook in ons coalitieakkoord. Dat we faciliteren, meekijken, meedenken en ondersteunen waar nodig. Jongeren zijn ook altijd welkom binnen de bewonersorganisaties. Het jongste, actieve lid in onze gemeente is 17 jaar oud. In een tijd waarin organisaties struggelen om jonge mensen er bij te betrekken is hun aanwezigheid welkom. Hoe gemixter, hoe leuker.”