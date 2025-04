“Woensdag veel bewolking, op vrijdag 18 graden”

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

De temperatuur zit de komende dagen in de lift. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op vrijdag mogelijk 18 graden worden.

“Woensdag is er veel bewolking met een enkele opklaring”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 10 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3. In de nacht naar donderdag daalt de temperatuur tot 3 of 4 graden. Donderdag is er in de ochtend af en toe zon en winnen opklaringen in de loop van de middag terrein. Het wordt 14 graden bij een zwakke noordwestelijke wind, windkracht 2.”

“Vrijdag zijn er flinke zonnige perioden en wordt het met 17 of 18 graden een stuk milder. Ook dan blijft het droog. Blijft het ook het weekend droog en wordt het nog warmer? Lees er alles over op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het live-radioweerbericht in de OOG-Ochtendshow.”