“Woensdag veel bewolking, komende dagen koel”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen laat de zon zich maar mondjesmaat zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het ook niet droog.

“Woensdag is er veel bewolking, klaart het af en toe even op en valt er een verspreid buitje”, vertelt Kamphuis. “In de avond valt er in het noordoosten van de provincie meer regen. Het wordt 17 graden. De zuidwestenwind is matig, windkracht 3 tot 4. Donderdag is er veel bewolking en is het koel bij 11 graden. Het blijft dan vrijwel overal droog.”

“Op Goede Vrijdag is het rustig weer maar wel koel bij 9 of 10 graden. Het is half tot zwaar bewolkt en er valt een bui.” Lopen de temperaturen tijdens het Paasweekend weer op? Lees het op de weerpagina met de uitgebreide vooruitzichten of luister op werkdagen om 08.50 uur naar het weerbericht in de OOG Ochtendshow op OOG Radio.