“Woensdag stralende dag, donderdag lente met zomers randje”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen gaan zonovergoten verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het op donderdag zelfs lente met een zomers randje.

“Woensdag wordt het een stralend zonnige dag waarbij het 16 graden wordt”, vertelt Kamphuis. “De wind komt uit het oosten tot noordoosten en is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar donderdag minimumtemperaturen rond 2 graden en daarbij is er ook kans op grondvorst. Donderdag wordt het lente met een zomers randje. We kunnen een zonovergoten dag tegemoet zien waarbij de temperatuur oploopt naar 18 tot 20 graden bij een zwakke oostenwind, windkracht 2.”

“Vrijdag houdt de lente aan. Ook dan is er veel zon en wordt het 18 graden. Maar daarna? Hoe verloopt het weekend? Lees dat op de weerpagina.”