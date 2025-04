“Woensdag een stralend zonnige dag, vanaf vrijdag minder warm en kans op een bui”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is het volop voorjaarsweer. Vanaf vrijdag lijkt daar verandering in te komen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het dan minder zonnig en is er kans op een buitje.

“Woensdagochtend begint met de kans op een mistbank”, vertelt Kamphuis. “Voor de rest wordt het een stralende dag. Het wordt 23 graden bij een zwakke noordelijke wind, windkracht 2. Donderdag wordt het zomers warm met een maximumtemperatuur rond 25 graden. Er is veel zon en in de middag trekken er wat sluierwolken over. De zuidwestenwind is overwegend zwak, rond windkracht 2.”

“Vrijdag draait de wind naar het noorden en is het met 20 tot 22 graden minder warm. Ook is het minder zonnig en is er kans op een buitje. Wordt het tijdens het weekend gevoelig kouder? Lees het op de weerpagina met ook de uitgebreide lange termijn verwachting. Of luister op werkdagen rond 08.50 uur naar de OOG Ochtendshow op OOG Radio voor het weerpraatje.”