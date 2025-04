Wietexperiment gaat volgende fase in: alleen nog legale wiet

Foto: Kattenkruid - Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11050091

Het wietexperiment in Groningen gaat maandag een nieuwe fase in. Vanaf heden verkopen de coffeeshops in de stad uitsluitend legaal geteelde wiet.

Met het wietexperiment wil de overheid de gereguleerde productie en verkoop van cannabis testen. Tien bedrijven hebben hiervoor toestemming gekregen om cannabis te leveren aan coffeeshops in tien deelnemende gemeenten, waaronder Groningen. Voorheen kochten coffeeshops hun producten in bij illegale kwekers, wat risico’s met zich meebracht en kwaliteitcontrole’s onmogelijk maakte. Sinds juni vorig jaar mochten alle coffeeshops in Groningen zowel gereguleerde als gedoogde producten aanbieden, maar vanaf aanstaande maandag geldt de verplichting tot uitsluitend legale wiet.

Uitstel voor hasj

Coffeeshops geven aan dat de legale wiet goed in de smaak valt bij hun klanten. Desondanks uiten deelnemers hun bezorgdheid over een mogelijk moeizame omschakeling. Zo is hasj niet altijd leverbaar, terwijl hier wel veel vraag naar bestaat. Minister David van Weel (VVD) van Justitie en staatssecretaris Vincent Karremans (VVD) van Jeugd, Preventie en Sport lieten afgelopen week weten dat er daarom tot 10 juni niet gehandhaafd zal worden op de verkoop van illegale hasj. Dit uitstel geldt enkel voor hasj; op de verkoop van andere illegale wiet blijft de handhaving van kracht. De proef moet uiteindelijk aantonen of regulering van productie en verkoop in Nederland werkt. De huidige fase duurt vier jaar, met een mogelijke verlenging van anderhalf jaar.

Maria Martinez-Doubiani (D66): “We bereiken dan het tegenovergestelde”

Ondertussen leven er in de Groningse politiek zorgen over het afnemende aantal coffeeshops. Het gemeentelijke coffeeshopbeleid biedt ruimte aan veertien zaken, maar dit aantal is de afgelopen jaren geslonken naar negen. De komende periode zullen er nog twee sluiten. Door het grote aantal gebruikers neemt de druk op de overgebleven coffeeshops toe, terwijl de huidige regelgeving het onmogelijk maakt om nieuwe zaken te openen. Als deze druk te groot wordt, bestaat het risico dat gebruikers hun toevlucht zoeken tot de illegale drugshandel op straat. Maria Martinez-Doubiani van D66 stelt: “Dat is nog veel schadelijker dan het kopen van drugs in een gesloten systeem. We bereiken dan het tegenovergestelde van wat we eigenlijk zouden willen. Mijn partij vindt het noodzakelijk om te kijken naar nieuwe locaties en een evenwichtige spreiding.”

Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) heeft aangegeven onderzoek te willen doen naar het benodigde aantal coffeeshops in de gemeente om de markt goed te bedienen. Dit onderzoek zal ook de spreiding van coffeeshops binnen de gemeente omvatten.