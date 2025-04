Wielervereniging NWVG organiseert een wielerclinic voor basisschoolklassen

In plaats van taal en rekenlessen te volgen, werden verschillende basisschoolklassen dinsdag welkom geheten op sportpark Corpus den Hoorn om een wielerclinic te doen.

De clinics werden georganiseerd door wielervereniging NWVG in samenwerking met Visma en Huis voor de Sport Groningen. Tijdens de clinic leerden de basisschoolleerlingen om te fietsen op een echte racefiets, wat aan het begin even wennen is.

Ook werden er verschillende wielertechnieken aangeleerd, zoals slalommen, bidons aannemen en wegzetten en remmen, met als afsluiter een heel rondje fietsen op de wielrenbaan.

Wielerverenigingen ervaren weinig belangstelling voor de sport vanuit jongeren. Met deze clinics hopen ze kinderen enthousiast te maken voor de wielersport.