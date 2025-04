Wie dumpt grote hoeveelheden duivenvoer in Vinkhuizen? “Het is te gek voor woorden”

Wijkbewoners en ondernemers in de wijk Vinkhuizen balen als een stekker: in de afgelopen periode dumpt een persoon grote hoeveelheden brood, rijst en ander voer bij het winkelcentrum. Het gevolg is dat het voedsel een groot leger aan duiven aantrekt. Dat meldt Wijknieuws Vinkhuizen.

“Dinsdag was het opnieuw raak”, schrijft Wijknieuws Vinkhuizen. Op foto’s is te zien dat duiven zich te goed doen aan een aanzienlijke hoeveelheid voer dat op het trottoir ligt. “Eén van de bewoners heeft de persoon hier al meerdere keren op aangesproken en duidelijk gemaakt dat het voeren van vogels, zoals duiven en meeuwen, in de gemeente verboden is. Wie achter de dumping van vandaag zit, is onbekend.” Ondertussen beklagen wijkbewoners zich over de situatie: “Het is te gek voor woorden. Het voer trekt grote legers meeuwen en duiven aan. En wanneer niet alles wordt opgegeten, komen er in de nachtelijke uren ratten op af. Het is een groot probleem in de wijk.”

“Duiven schijten de kranten eronder”

Ook ondernemers zijn niet blij. “Een gemakswinkel heeft het rek met kranten inmiddels naar binnen verplaatst. De duiven schijten namelijk vanaf de dakrand boven de winkel voortdurend de kranten onder. En het is ook heel vervelend wanneer je iets zit te eten op de bankjes op het winkelplein. Doordat er nu veel duiven en meeuwen in de wijk aanwezig zijn, schooien ze voortdurend om je heen.”

“Als dit doorgaat wordt het probleem groter”

Het probleem is bekend bij het Buurt Preventie Team Groningen. Het team en wijkbewoners roepen personen die grote hoeveelheden voer rondstrooien op hiermee te stoppen. “Stop met het voeren van deze vogels. Als dit doorgaat, gaat het nog meer vogels en ratten aantrekken, waardoor het probleem steeds groter wordt.”