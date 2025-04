Wethouders brengen bezoek aan restauratie Euvelgunnerheem: “Komende week start bouw”

Wethouders Rik van Niejenhuis (PvdA) en Mirjam Wijnja (GroenLinks) laten zich informeren over de renovatiewerkzaamheden. Foto: Marco Glastra / Het Groninger Landschap

Wethouders Rik van Niejenhuis (PvdA) en Mirjam Wijnja (GroenLinks) hebben een bezoek gebracht aan de restauratiewerkzaamheden van Euvelgunnerheem. De verwachting is dat de renovatie van de boerderij in het voorjaar van 2026 afgerond zal zijn.

De werkzaamheden begonnen in januari. De boerderij, waarvan bepaalde delen meer dan 350 jaar oud zijn, kampt met ernstige verzakkingen en heeft grote herstelwerkzaamheden nodig aan het dak en de muren. Om deze restauratie uit te kunnen voeren moest eerst het dak van de schuur verwijderd worden. Tijdens het bezoek lieten de wethouders zich informeren over de stand van zaken. “Komende week is de start van de bouw en zullen de eerste funderingspalen de grond in gaan”, vertelt Marco Glastra van Het Groninger Landschap.

De restauratie begint met het herstellen van de fundering, dak en muurconstructie. Ook wordt in de komende maanden een aantal verduurzamende maatregelen getroffen. Euvelgunnerheem wordt rondom voorzien van monumentenglas. Daarnaast wordt in de kleine schuur vloerverwarming aangebracht. De boerderij werd tot 2019 bewoond door Thies Dijkhuis, die bij het publiek beter bekend is als de ‘laatste boer van Euvelgunne’. Zijn leven lang woonde hij op de boerderij, aan de oude bedding van de Hunze. Samen met broer Teun en zus Fré heeft hij zich ingezet om de Hunzezone te behouden tegen de oprukkende stad. Tegenwoordig vormen zijn boerderij en het omliggende land een oase te midden van stedelijke bebouwing en bedrijvigheid. Fietsers en wandelaars genieten van de natuur en de eeuwenoude historie in vorm van de kleine landbouwperceeltjes, het water en de boerderij.

Wat er in de toekomst met de gerestaureerde boerderij gaat gebeuren is nog niet bekend. Het is mogelijk dat de kleine schuur een publieksfunctie krijgt.